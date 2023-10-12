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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تكثيف وحدات صحة المرأة المتنقلة بمناطق تجمعات السيدات خلال شهر التوعية بسرطان الثدي

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة لـ 20 ألفا و262 سيدة بجميع محافظات الجمهورية من خلال وحدات صحة المرأة المتنقلة، وذلك فى الفترة من يناير 2022 وحتى سبتمبر 2023.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوحدات المتنقلة تقدم خدمات الكشف، والتوعية، وعمل أشعة السونار، والماموجرام، وسحب العينات لتحليلها، حيث تم إجراء 6 آلاف و612 أشعة سونار وماموجرام داخل الوحدات.

وقال إنه يتم تقديم العلاج بالمجان للحالات التي تأكدت إصابتها.

وأضاف عبد الغفار أنه يتم تكثيف تواجد الوحدات المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر بأماكن التجمعات لاستهداف السيدات من سن 18 سنة.

ونوه إلى أن وحدة صحة المرأة تتواجد بأحد المولات التجارية بمدينة نصر خلال الفترة من يوم 8 وحتى 13 أكتوبر، وبجامعة عين شمس وجامعة الدول العربية خلال الفترة من يوم 15 وحتى 19 من الشهر نفسه، وبجوار أحد المصانع بمدينة السلام لاستهداف العاملات خلال الفترة من 22 وحتى 26 أكتوبر الجاري.

وأضاف عبد الغفار أن وحدة صحة المرأة المتنقلة ستتواجد بمصلحة الضرائب العقارية بالعاصمة الإدارية لاستهداف العاملات بالجهاز الإداري للدولة خلال الفترة من يوم 29 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر.

ولفت إلى تواجد وحدة صحة المرأة على هامش فعاليات معرض “أزمة – لفرصة” بإدارة الأزمات للقوات المسلحة يوم 22 أكتوبر، وعلى هامش فعاليات التوعية بصحة المرأة بالتعاون مع مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة والمُقامة بالتجمع يوم 28 الشهر الجاري.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد مرسى، المدير التنفيذى للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إلى إقامة عدة فعاليات بمحافظات الشرقية وسوهاج والوادي الجديد والدقهلية على هامش الخدمات المُقدمة خلال شهري يوليو وأغسطس، تضمنت عقد ورش عمل، ومحاضرات لتدريب الفرق الطبية المشاركة بالمبادرة على أحدث أساليب التشخيص والفحص الاكلينيكي والتصوير بالرنين المغناطيسي، وسحب العينة النسيجية، وعلاج أورام الثدي.

وذكر مرسي أن الفعاليات تضمنت عقد لجان طبية متعددة التخصصات، بمشاركة أساتذة الأورام في المستشفيات الجامعية، واستشاريي الأورام بمراكز الأورام التابعة لوزارة الصحة والسكان، لتشخيص وعلاج أورام الثدي.

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