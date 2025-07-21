لويس دياز يضغط للرحيل.. بايرن ميونيخ يجهز عرضا ثانيا لإقناع ليفربول

يأمل الجناح الكولومبي لويس دياز أن يتقدم بايرن ميونيخ بعرض جديد لا يستطيع ليفربول رفضه، بعدما أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كان العملاق البافاري قد تقدم بعرض أول بلغت قيمته 58.6 مليون جنيه إسترليني، قوبل بالرفض من جانب "الريدز"، لكن بايرن يستعد حاليًا لتقديم عرض ثانٍ بقيمة تقارب 60 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى مكافآت ومتغيرات، وفقًا لما ذكرته شبكة "ESPN".

دياز، الذي كان عنصرًا أساسيًا في تشكيل المدرب آرني سلوت خلال الموسم الماضي، قدّم موسمًا لافتًا، سجل خلاله 17 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة في 50 مباراة بجميع المسابقات، ليسهم في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/2025.

ورغم تبقي عامين في عقده الحالي مع ليفربول، إلا أن دياز غير راضٍ عن الشروط الحالية، ويطمح لتحسين عقده، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، مما دفعه للتفكير الجاد في الرحيل هذا الصيف.

ورغم أن بايرن ميونيخ بات الآن وجهته المفضلة، إلا أن دياز كان يضع برشلونة في مقدمة خياراته، وقد أبدى النادي الكتالوني اهتمامًا واضحًا بضمه، حيث كشف المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو، علنًا عن رغبته في التعاقد مع اللاعب.

كانت شبكة "ESPN" قد أشارت إلى أن ليفربول رفض أيضًا عرضًا من برشلونة بلغت قيمته 65 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول قادمًا من بورتو في يناير 2022 مقابل 37 مليون جنيه إسترليني، شارك دياز في 148 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 41 هدفًا وصنع 23 آخرين، ليُثبت نفسه كأحد أبرز الأجنحة في أوروبا.