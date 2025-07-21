بايرن ميونخ يجدد محاولات ضم لويس دياز من ليفربول

جدد نادي بايرن ميونخ الألماني محاولاته للتعاقد مع الجناح الكولومبي لويس دياز من صفوف ليفربول الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. يأتي هذا في ظل رغبة اللاعب المُعلنة في مغادرة الريدز.

دياز مصمم على الرحيل وبايرن يرفع عرضه

يرتبط لويس دياز بإمكانية الرحيل عن ليفربول هذا الصيف، ويحظى باهتمام عدة أندية، يتصدرها بايرن ميونخ.

وعلى الرغم من أن برشلونة كان أحد الأندية المهتمة بالصفقة، إلا أن المطالب المالية لليفربول دفعته للبحث عن بدائل، وهو الآن على وشك إعلان التعاقد مع ماركوس راشفورد.

وأوضح مصدر لشبكة قنوات "ESPN" أن لويس دياز مصرّ على الرحيل عن ليفربول هذا الصيف، ويأمل أن يتقدم بايرن ميونخ بعرض مناسب يقنع إدارة ليفربول بالموافقة على بيعه.

ويُشير التقرير، نقلًا عن المصدر نفسه، إلى أن بايرن ميونخ يُجهز عرضًا جديدًا لليفربول بقيمة تبلغ حوالي 70 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت. وقد وضع النادي البافاري صفقة دياز ضمن أولوياته القصوى.

وسبق أن رفض ليفربول عرضًا من بايرن ميونخ قُدرت قيمته بـ 67.5 مليون يورو.

هذا الرفض كان سببًا في انسحاب برشلونة من السباق في وقت سابق، حيث لم يكن يعتزم تقديم أكثر من 60 مليون يورو لضم الكولومبي.

وقد أوضح دياز لمسؤولي ليفربول في عدة مناسبات رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق خلال انتقالات الصيف الحالية، مطالبًا النادي بالاستماع للعروض المقدمة له.

ليفربول يعزز هجومه وتوقع لتغير موقفه

من جانبه، أبرم ليفربول عدة صفقات هذا الصيف لتعزيز صفوفه، بما في ذلك ضم فلوريان فيرتز لتدعيم الخط الأمامي. كما توصل النادي لاتفاق لضم هوجو إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت، ومن المتوقع إعلان التعاقد خلال الأيام القادمة.