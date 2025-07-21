يوفنتوس يراقب داروين نونيز.. وليفربول لا يمانع في بيعه هذا الصيف

أفاد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الإثنين، بأن نادي يوفنتوس أبدى اهتمامه بالتعاقد مع المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز، لاعب ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما أوردته شبكة لا ريبوبليكا الإيطالية، فإن "السيدة العجوز" يدرس التحرك رسميًا خلال الأيام المقبلة للدخول في سباق ضم نونيز، الذي يبدو أن مستقبله مع "الريدز" بات محل شك، خصوصًا مع اقتراب الفرنسي هوجو إيكيتيكي من الانتقال إلى صفوف الفريق الإنجليزي.

ويفتح ليفربول الباب أمام رحيل نونيز هذا الصيف، في ظل سعيه لإعادة هيكلة خطه الهجومي، وهو ما قد يسرع من اتخاذ قرار ببيع المهاجم الأوروجواياني.

كان نونيز هدفًا لنادي نابولي خلال الأشهر الماضية، إلا أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح بسبب الخلافات المالية بين الطرفين.

في الوقت ذاته، يعد الهلال السعودي من أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب، في إطار سعيه لدعم صفوفه بمهاجم أجنبي من العيار الثقيل.

يُذكر أن نونيز انضم إلى ليفربول في صيف عام 2022 قادمًا من بنفيكا البرتغالي، في صفقة بلغت قيمتها 85 مليون جنيه إسترليني، وخاض منذ ذلك الحين 143 مباراة بقميص الفريق، سجل خلالها 40 هدفًا، وقدم 26 تمريرة حاسمة.