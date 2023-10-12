ضبط 100 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

واصلت مديرية التموين بالمنيا حملات الرقابية المكثفة على الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق الدائم مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتوفير السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها .

وفى التقرير اليومى لمديرية التموين، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 100 مخالفة منها 92 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات- تصريف وتجميع -عدم وجود ميزان – توقف عن التشغيل - عدم وجود سجلات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 8 مخالفات (عدم الإعلان عن الأسعار - مجهولة المصدر – منتهى الصلاحية- عدم وجود شهادة صحية )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

