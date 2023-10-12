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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المرشح الرئاسي فريد زهران يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي

فريد زهران المرشح
فريد زهران المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية

استقبل اليوم المرشح الرئاسي فريد زهران وفدًا من الاتحاد الأوروبي برئاسة سفير الاتحاد الأوروبي كريستان برجر، ومرافقيه.

تطرق اللقاء إلى مناقشة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي ومستقبل هذه العلاقات، كما ناقش اللقاء الانتخابات الرئاسية الحالية وتطوراتها، والأزمة الاقتصادية الحالية في مصر وسبل الخروج منها، والتعاون المنتظر بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري بالاستثمارات ونقل التكنولوجيا وليس فقط القروض والمنح.

كما ناقشت المرشح وقيادة الحملة مع الاتحاد الأوروبي تطورات الأوضاع في غزة إثر الاعتداء الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في غزة، واتفق الجانبان على ضرورة دعم الجهود المصرية لإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين.


حضر اللقاء كلًا من: النائبة أميرة صابر نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية، و المهندس باسم كامل، أمين عام الحزب، والدكتور محمد سالم مساعد المرشح للشؤون السياسية، ومريم عادل أمين الشؤون السياسية بالحزب.

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