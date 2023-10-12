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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طوفان الأقصي يستمر في شن غارات صاروخية على الاحتلال

صدى البلد

قالت المقاومة الفلسطينية اليوم الخميس، إنها استهدفت سديروت بـ 50 صاروخا.

في الوقت نفسه، قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الخميس، إن جيش الاحتلال يواصل حشد دباباته في 20 موقعا قرب قطاع غزة. 

هذا وقد بدأ جيش الاحتلال أيضا في استخدام صواريخ مجنحة في قصف غزة، وهي صواريخ استخدمها الجيش الأمريكي في قصفه مناطق جبلية بأفغانستان. 

وأكدت وكالة “شهاب” للأنباء، أن الاحتلال الإسرائيلي جدد غاراته الجوية وقصفه المكثف شمال غرب مدينة غزة. 

ويأتي ذلك بعد وقت قليل من توجيه الجيش الإسرائيلي، ضربات جوية واسعة لاستهداف "قوات النخبة" التابعة للمقاومة الفلسطينية.

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