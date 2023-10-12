عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مليون ونصف قيمة الجوائز.. الأوقاف: 7 أسر قرآنية تتنافس لنيل تكريم الرئيس

صدى البلد

تتنافس سبع أسر على المركز الأول الذي سيحظى بتكريم الرئيس في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر المقبل.

المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم

بينما يتنافسون جميعًا على أربع جوائز قدرها (مليون وأربعمائة ألف جنيه) ، على النحو التالي :
• الأسرة الأولى : 500 ألف جنيه.
• الأسرة الثانية : 400 ألف جنيه. 
• الأسرة الثالثة : 300 ألف جنيه.
• الأسرة الرابعة : 200 ألف جنيه. 


والأسر التي اجتازت الاختبارات الأولية ووصلت للتصفية النهائية بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم ، والتي ستعقد في الفترة من 23-27/ 12/ 2023م هي :

الأسرة الأولى من محافظة الغربية
م الاسم الصفة
1.  عبد الفتاح عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة مدرس قرآن كريم بالأزهر الشريف
2.  آية عبد الحميد عبدالفتاح أبو زهرة طالبة
3.  فاطمه عبد  الحميد عبد الفتاح أبو زهرة ليسانس لغات وترجمة

الأسرة الثانية من محافظة مطروح
م الاسم الصفة
1.  السعيد مصطفى يوسف خلف إمام بالأوقاف
2.  محمد مصطفى يوسف خلف إمام بالأوقاف
3.  إيمان مصطفى يوسف خلف طالبة

الأسرة الثالثة من محافظة الجيزة
م الاسم الصفة
1.  محمد صبحي جلال عبد اللطيف بكالوريوس هندسة بترول
2.  وليد صبحي جلال عبد اللطيف أخصائي علاقات عامة 
3.  سامح صبحي جلال عبد اللطيف دكتور باحث بالمركز القومي للبحوث

الأسرة الرابعة من محافظة البحيرة
م الاسم الصفة
1.  سعيد محمد سعد عيسي مفتش دعوة أول بالأوقاف
2.  سعد محمد سعد عيسي إمام بالأوقاف
3.  عبد العزيز محمد سعد عيسى إمام بالأوقاف

الأسرة الخامسة من محافظة الغربية
م الاسم الصفة
1.  محمود أحمد محمود مخلص أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين - طنطا
2.  أحمد محمود أحمد محمود مخلص طالب
3.  ميادة محمود أحمد محمود مخلص طالبة.


الأسرة السادسة من محافظة البحيرة
م الاسم الصفة
1.  جاب الله عوض جاب الله حسين جاب الله إمام بالأوقاف
2.  إيمان جاب الله عوض الله حسين جاب الله ليسانس شريعة إسلامية
3.  إسراء جاب الله عوض الله حسين جاب الله طالبة

الأسرة السابعة من محافظة الفيوم
م الاسم الصفة
1.  محمود أحمد حسن منجود إمام بالأوقاف
2.  عبدالرحمن محمود أحمد حسن منجود ليسانس الشريعة والقانون
3.  أحمد محمود أحمد حسن منجود ليسانس أصول الدين

المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم احتفال وزارة الأوقاف الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

تكليف للاعبين| قرار عاجل من رابطة الدوري الإنجليزي بشأن أحداث فلسطين وإسرائيل

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

ترامب يمتدح حزب الله .. والبيت الأبيض ينفجر غضبا

قرارات صادمة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن الأسرى الفلسطينيين

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

ترشيحاتنا

استدعاء 3 آلاف مقاتل.. تصريحات مهمة للناطق باسم كتائب القسام عن "طوفان الأقصى"

تاياني: العلاقات المصرية الإيطالية ممتازة.. والقاهرة دائما مستعدة للحوار

الدوران الحاد للمواجهة.. الرئيس يشهد مناورات عبر تشكيلات مختلفة من الطائرات

رئيس الوزراء الفلسطيني يوجه تحذيرا شديدا للاحتلال الإسرائيلي

الأوراق المطلوبة للقيد بجدول تحت التمرين بنقابة الصحفيين

أمة واحدة.. الرئيس السيسي يقف لتحية أعلام الدول العربية| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أنيق وباروكة.. رانيا يوسف تثير ضجة في أحدث إطلالة

هل يمنع ليفربول محمد صلاح من مشاركة الفراعنة في أمم أفريقيا ؟

تريح الأعصاب وتنهي التوتر.. اكتشفي أضرار وفوائد الأشواجندا

بنطال غريب.. سمر يسري تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

3 مؤامرات.. انتشار أخبار زائفة ضد مصر والسيسي يحذر

بطلة غاوي حب.. سر اختفاء مريم قورة عن التمثيل وحقيقة زواج شقيقتها ملك

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل جنى مقداد طفلة طيور الجنة |فيديوجراف

1800 جنيه| تراجع في أسعار الذهب.. هل الوقت مناسب للبيع؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ