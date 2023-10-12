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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث.. جريمة بسبب فيديوهات فتاة بدون ملابس.. وقرار بشأن مرتضى منصور

نشرة الحوادث
نشرة الحوادث

نشر قسم الحوادث بموقع “صدى البلد”، العديد من الأخبار، جاء من بينها اعترافات قاتل عاطل عين شمس بسبب فيديوهات فتاة الشرقية، وكذلك قرارات المحكمة بشأن محاكمة مرتضى منصور، واليوتيوبر في قضية منى زكي، وضبط عصابة التسول في السيدة عائشة.

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اعترافات مثيرة للمتهم بإنهاء حياة عاطل بالقاهرة

نشر قسم الحوادث، استماع النيابة العامة في القاهرة، لأقوال المتهم الأول في واقعة مقتل عاطل داخل شقته بمساكن عين شمس، بمساعدة شقيقه.

وقرر المتهم مصطفى محمد تهامي، 28 سنة، مبلط سيراميك، أمام النيابة العامة في القاهرة، أنه كانت تربطه علاقة خطبة بفتاة تدعى شيرين، وظل مرتبطا بها قرابة 3 سنوات، وعقب ذلك فسخ الخطبة وتعرف على فتاة أخرى من الشرقية، وكان يتحدث معها على تطبيق “إنستجرام”، مشيرا إلى أن فتاة الشرقية كانت ترسل له صورا لها وهي بدون ملابس وأيضا بالملابس الخاصة، وكان أحد أصدقائه يدعى أحمد رأفت «المجني عليه» يقوم بالإمساك بهاتفه حتى قام بسرقة الصور الخاصة بفتاة الشرقية من الهاتف، ثم قام بعمل إيميل باسمه وقام بالتحدث إلى الفتاة على أنه هو وأن الإيميلات الخاصة به تم إغلاقها، وطلب منها عمل بلوك لها.. تفاصيل

الأمن يداهم مطعم شاورما في القاهرة بداخله 800 كيلو مجهولة

كما جاء في قسم الحوادث، تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المسئول عن محل مأكولات كائن بدائرة قسم شرطة الساحل لإدارته المحل بدون ترخيص، وتبين من الفحص حيازته كمية كبيرة من الدواجن المذبوحة خارج المجازر لطرحها بالمحل عمله، فضلاً عن كونها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، وعثر بداخل المحل على قرابة 800 كيلو "دواجن - شاورما – كفتة" مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى. تفاصيل

قرار عاجل من المحكمة بشأن محاكمة مرتضى منصور

كما جاء في قسم الحوادث، قرار الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بتأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من ممدوح عباس، والتي حملت رقم 10498 لسنة 2023 ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق بتهمة السب والقذف، لجلسة 16 نوفمبر، لإحضار شهادة من محكمة النقض في دعوى المخاصمة المرفوعة على نفس القاضي، حسب ما ذكره دفاع مرتضى منصور. تفاصيل

قرار قضائي ضد يوتيوبر متهم بسب وقذف الفنانة منى زكي

أيضا أجلت المحكمة الاقتصادية، جلسة المتهم بسب وقذف الفنانة منى زكي عبر فيديوهات بثها على موقع "يوتيوب" لجلسة 25 أكتوبر للحكم، حيث ادعى المستشار القانونى لنقابة المهن التمثيلية، ومحامى الفنانة منى زكي، مدنيًا بمبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، كما حضر محامٍ عن المتهم، وتم التأجيل، وكانت نيابة الشئون المالية والاقتصادية أحالت "أحمد وجيه" المتهم بسب وقذف الفنانة مني زكي عبر فيديوهات بثها على موقع "يوتيوب" إلى المحكمة الاقتصادية. تفاصيل

ضبط شخص يستغل الأطفال في التسول بالسيدة عائشة

ونشر في قسم الحوادث، إلقاء رجال الأمن القبض على شخص يستغل الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم بالسيدة عائشة، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة السيدة عائشة بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى تفاصيل

الحوادث نشرة الحوادث عين شمس مرتضى منصور منى زكى تسول

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