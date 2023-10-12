مساعد وزير الخارجية الأسبق: القضية الفلسطينية جزء من الأمن القومي المصري|فيديو

قال السفيررخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القضية الفلسطينية جزء من الأمن القومي المصري، مؤكداً أن الأخوة الفلسطين أشقاء للمصرين و لهم حقوق عليهم.

مساعد وزير الخارجية الأسبق:لا يمكن القضاء على الشعب الفليسطيني

وأضاف رخا أحمد حسن خلال مداخلة هاتفية على فضائية "DMC"، أن ضرب المدنين و المناطق المدانية وقتل النساء و كبار السن و الأطفال في غزة، يسئ لإسرائيل، أكثر ما يحقق لها أهدافاً.



وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى، أنه لا يمكن القضاء على الشعب الفليسطيني، لافتاً إلى أن إسرائيل لن تعيش بأمان لأنها تنكر حق الدولة الفلسطينية في أرضها، مؤكداً أن إسرائيل أصيبت بضربة قاسمة في أمنها.