بسبب مطب صناعى .. سقوط مصابين فى مشاجرة بالمنوفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من طرف أول (شخصين و "سيدة" )، طرف ثان (شخصين وسيدتان) وجميعهم مقيمون بدائرة المركز وذلك حال قيام الطرف الثانى بإنشاء مطب صناعى أمام كشك بقالة ملك أحدهم والملاصق لمنزل الطرف الأول، إعترض الطرف الأول فحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التعدى بالضرب بالأيدى، وقيام أحد أفراد الطرف الأول بإضرام النيران بالكشك مما أدى لإحتراقه بالكامل .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفـى المشاجرة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق وقرر أحدهم من الطرف الأول بقيامه بإضرام النيران بالكشك المُشار إليه لذات السبب .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.