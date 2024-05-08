منوعات من الزمن الجميل .. تفاصيل وأسعار تذاكر حفل ريهام عبد الحكيم بالأوبرا

تستعد الفنانة ريهام عبد الحكيم لتقديم حفل غنائي ضخم ، علي المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية ، تحت عنوان منوعات من الزمن الجميل .

ومن المقرر ان يقام الحفل يوم 24 مايو المقبل ، وتبلغ اسعار التذاكر ما بين 200 ، 350 ، 600 جنية مصري .

تصدرت المطربة ريهام عبد الحكيم التريند المصري بعد مشاركتها فى حفل ليالي مصرية سعودية بدار الاوبرا المصرية وغنائها مجموعة من أشهر أغانيها منها أغنية “فيها حاجة حلوة” مع الموسيقار عمر خيرت.



وحرصت المطربة ريهام عبد الحكيم على توجيه رسالة شكر لعدد كبير من القائمين على حفل ليالي مصرية سعودية وعلى رأسهم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.



ونشرت ريهام فيديو من الحفل عقب انتهاء فقرتها وهي توجه التحية للقائمين على الحفل ومنهم وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني والمستشار تركي آل الشيخ والمايسترو وليد فايد والموسيقار عمر خيرت وعلقت عليه قائلأ: كل الشكر لكم.