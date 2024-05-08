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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

منوعات من الزمن الجميل .. تفاصيل وأسعار تذاكر حفل ريهام عبد الحكيم بالأوبرا

ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم

تستعد الفنانة ريهام عبد الحكيم لتقديم حفل غنائي ضخم ، علي المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية ، تحت عنوان منوعات من الزمن الجميل . 

ومن المقرر ان يقام الحفل يوم 24 مايو المقبل ، وتبلغ اسعار التذاكر ما بين 200 ، 350 ، 600 جنية مصري . 

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تصدرت المطربة  ريهام عبد الحكيم التريند المصري بعد مشاركتها فى حفل ليالي مصرية سعودية بدار الاوبرا المصرية وغنائها مجموعة من أشهر أغانيها منها أغنية “فيها حاجة حلوة” مع الموسيقار عمر خيرت.

وحرصت المطربة ريهام عبد الحكيم على توجيه رسالة شكر لعدد كبير من القائمين على حفل ليالي مصرية سعودية وعلى رأسهم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

ونشرت ريهام فيديو من الحفل عقب انتهاء فقرتها وهي توجه التحية للقائمين على الحفل ومنهم وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني والمستشار تركي آل الشيخ والمايسترو وليد فايد والموسيقار عمر خيرت وعلقت عليه قائلأ: كل الشكر لكم.

المسرح الكبير بدار الأوبرا المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الموسيقار عمر خيرت المطربة ريهام عبد الحكيم المستشار تركي آل الشيخ دار الاوبرا المصرية

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