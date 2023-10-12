تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مؤسسات التحالف الوطني تطلق حملات تبرع بالدم لدعم الأشقاء بفلسطين

ذكرت فضائية إكسترا نيوز ف نبأ عاجل أن مجمعة من مؤسسات التحالف الوطني أطلقت حملات تبرع بالدم لدعم الأشقاء في فلسطين.

ودعت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس 12 أكتوبر، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة وذلك تخفيفاً عن الشعب الفلسطيني واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل.

وأكدت مصر أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.