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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة المصرية تربح 29.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس

البورصه المصريه
البورصه المصريه

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعى، في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، وربح رأس المال السوقي 29.230 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.352.273 تريليون جنيه.

وزاد مؤشر «إيجي إكس 30» 1.77% ليغلق عند مستوى 20002 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 2.01% ليغلق عند مستوى 24103 نقطة، كما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 1.78% ليغلق عند مستوى 8373 نقطة.

«إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» يصعد 0.49%
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3706 نقطة، كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 1.1% ليغلق عند مستوى 5551 نقطة.

البورصة المصرية ختام تعاملات الخميس ايجى أكس 30 إيجي إكس 30 محدد الأوزان الشركات الصغيرة والمتوسطة

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