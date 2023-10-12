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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

إصابة إمام عاشور
إصابة إمام عاشور

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، تفاصيل تقرير الجهاز الطبي للنادي الأهلي المرسل  إلى المنتخب الوطني الأول بشأن إصابة إمام عاشور لاعب القلعة الحمراء.

وتعرض إمام عاشور لكدمة في قصبة الساق والكاحل خلال مواجهة الإسماعيلي الأخيرة في الدوري المصري، ولم يستطع اللاعب استكمال المباراة، ليقرر بعد ذلك الجهاز الفني لمنتخب مصر استبعاد اللاعب، واستدعاء زميله في الأهلي أحمد نبيل “كوكا”.

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موعد مباراة مصر وزامبيا الودية والقنوات الناقلة

راحة أسبوع فقط

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" تقرير الجهاز الطبي من الأهلي للمنتخب الوطني أكد سلامة إمام عاشور وأن اللاعب يحتاج لأسبوع راحة فقط".

أحمد حسن عبر صفحته على موقع فيس بوك

 

ويتلقي منتخب مصر نظيره الزامبي، وديًا، اليوم الخميس، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.
 

موعد مباراة مصر وزامبيا والقنوات الناقلة

 

وتقام مباراة مصر وزامبيا في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1 ، وقناة أبو ظبي الرياضية.

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