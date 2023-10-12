بيان رسمي.. ماني وحكيمي يشاركان في سحب قرعة أمم إفريقيا

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بيانا بشان قرعة بطولة أمم إفريقيا 2023، المقرر لها اليوم الخميس، في تمام العاشرة مساء، بمدينة أبيدجان الإيفوراية.

وذكر الكاف في بيان رسمي، أن ساديو ماني أيقونة منتخب السنغال وأشرف حكيمي نجم منتخب المغرب سيشاركان في سحب قرعة بطولة أمم إفريقيا.

كما يشارك في سحب القرعة الأسطورة الإيفوارية ديديه دروجبا، والنيجيري جون أوبي ميكيل.

ويتواجد منتخب مصر في التصنيف الأول بين 6 فرق من أصل 24 مشاركًا في البطولة.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023



مصر - نيجيريا - غينيا بيساو- بوركينا فاسو - الرأس الأخضر (كاب فيردي) - الكاميرون - ناميبيا - غينيا - غانا - أنجولا - الجزائر - تنزانيا - مالي - جامبيا - زامبيا - كوت ديفوار - الكونغو الديموقراطية - موريتانيا - تونس - غينيا الاستوائية - جنوب إفريقيا - المغرب - السنغال - موزمبيق.