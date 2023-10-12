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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة مصر وزامبيا الودية والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر

يتلقي منتخب مصر نظيره الزامبي، وديًا، اليوم الخميس، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.
 

موعد مباراة مصر وزامبيا والقنوات الناقلة


وتقام مباراة مصر وزامبيا في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1 ، وقناة أبو ظبي الرياضية.
 

فيتوريا: مواجهة زامبيا صعبة.. وباب المنتخب مفتوح للجميع 


قال روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة زامبيا: "كنا نتمني أن يكون لدينا وقت أطول للاستعداد لمواجهة زامبيا"، متابعاً “ودية زامبيا ستكون صعبة نظرا لامتلاك المنافس لاعبين مميزين”،

وأضاف فيتوريا: “اللاعب المصري يكون في غاية السعادة عند استدعائه للمنتخب ونحن أسرة واحدة”.

وتابع روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني : "باب المنتخب مفتوح دائما للجميع وأثبتنا ذلك في أكثر من معسكر".
وعن تشكيل اللاعبين في المباراة، أجاب فيتوريا: "حتى الآن، لا يوجد من يعلم أنه سيشارك ويبدأ في مباراة زامبيا، وكل العناصر لديها الفرصة في المشاركة، هناك بعض الأوقات يجب علينا إدارة الحمل البدني".
وأوضح فيتوريا: "هدفنا دائما تحقيق الفوز في كل المباريات ولكن الطبيعي أننا لن نفوز بها جميعا ونتمنى دائما أن نظهر بصورة جيدة".

وأشار: "خلال منافسات أمم إفريقيا سنتواجد سويا لفترة طويلة قد تصل إلى 30 يوما وبالتالي يجب أن يكون للاعبين عقلية قوية، ومن الطبيعي أن أي لاعب يتم استدعائه للمنتخب يكون لديه طموح كبير كونه من الأفضل في بلاده".

مصر زامبيا مصر وزامبيا موعد مباراة مصر وزامبيا والقنوات الناقلة فيتوريا

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