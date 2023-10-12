على سبيل الإعارة.. إنتر ميامي يكشف حقيقة اقتراب ميسي من الدوري السعودي

كشف رافائيل كابريرا، المسئول الإعلامي في نادي إنتر ميامي، حقيقة وجود مفاوضات سعودية، للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق، على سبيل الإعارة.

وقال كابريرا، في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "ما تردد خلال الساعات الماضية غير صحيح نهائيًّا، وهذه الأنباء مجرد شائعات، إذ لم يتواصل أحد مع مسئولي النادي الأمريكي من أجل ضم ميسي إلى الدوري السعودي”.

وأكد المتحدث الرسمي باسم إنتر ميامي أن ميسي سعيد في الفريق الأمريكي، ولا توجد نية لرحيله عن النادي، وسيستمر بشكل طبيعي.

يذكر أن ميسي انضم إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي خلال الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.