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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر vs زامبيا.. الفراعنة يتفوقون على التماسيح في تاريخ المواجهات

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني

يخوض مساء اليوم الخميس منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراة ودية أمام نظيره منتخب زامبيا فى الإمارات استعدادا للمشاركة في كأس امم افريقيا 2024 وتصفيات كأس العالم 2026.

ويسعي البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الأول إلي تحقيق أقصي استفادة فنية من مواجهة نظيره منتخب زامبيا استعدادا للمشاركة في كأس أمم افريقيا. 

ويواجه منتخب مصر نظيره الزامبي على ملعب ” هزاع بن زايد” بمدينة العين الإماراتية، بجانب خوض المباراة الثانية أمام منتخب الجزائر في الأسبوع المقبل.

كما يخوض منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراة ودية ثانية يوم الإثنين المقبل أمام نظيره منتخب الجزائر في معسكر الإمارات الحالي. 

وذلك ضمن استعداد منتخب مصر الأول للمشاركة في تصفيات كأس العالم في شهر نوفمبر أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وتأهل منتخب مصر لـ كأس الأمم الأفريقية 2024 وستجري قرعة البطولة يوم الخميس المقبل والموافق 12 أكتوبر الجاري .

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موعد ودية منتخب مصر وزامبيا والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام مواجهة منتخب مصر الودية بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أمام زامبيا اليوم الخميس وذلك في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت أبو ظبي

تنقل قنوات أبو ظبي الرياضية مباراة منتخب مصر الودية أمام زامبيا وتكون بشكل حصري، كما سوف تتيح البث المباشر للقاء على تطبيق AD Sports.

كما تنقل قنوات أون تايم سبورت "ON Time Sports" المفتوحة مباراة منتخب مصر الودية أمام زامبيا. 

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تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام زامبيا

استقر البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الاول على الدفع بتشكيل هجومي متوقع أمام زامبيا جاء على النحو التالي : 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال وعلى جبر ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدي.

وسط الملعب: محمد النني وطارق حامد وأحمد سيد زيزو. 
وفي الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود تريزيجيه.

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تاريخ مواجهات منتخب مصر وزامبيا

التقى منتخب مصر مع نظيره الزامبي في 24 مباراة رسمية وودية من قبل حقق خلالها الفراعنة الكبار الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 6 مباريات، وأحرز منتخب مصر 41 هدفا واهتزت شباكه 25 مرة.

على صعيد المباريات الودية لعب منتخب مصر ونظيره الزامبي 9 مباريات، فاز الفراعنة الكبار  في 5، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، وخسر الفراعنة 3 مرات.

كما خاض منتخب مصر وزامبيا في بطولة كأس أمم إفريقيا 7 مباريات، فازت مصر في 4، وتعادلا في مباراة، وفازت زامبيا في مباراتين.

وفى تصفيات كأس العالم التقى المنتخبان في 4 مباريات، فازت مصر مرتين وتعادلا في مباراتين، وفي تصفيات الأولمبياد التقيا 4 مرات، فازت مصر مرتين وتعادلا مرة وفازت زامبيا بمباراة وحيدة.

وكانت أول مباراة جمعت بين المنتخبين في أمم إفريقيا 1974 وفازت مصر 3-1، بينما آخر مباراة بين الفريقين كانت ودية في 2015، وفاز منتخب مصر بنتيجة 0/3.

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