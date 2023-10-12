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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر vs زامبيا.. تشكيل هجومي متوقع للفراعنة بودية التماسيح

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني

يخوض مساء اليوم الخميس منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراة ودية أمام نظيره منتخب زامبيا فى الإمارات استعدادا للمشاركة في كأس امم افريقيا 2024 وتصفيات كأس العالم 2026.

ويسعي البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الاول إلي تحقيق أقصي استفادة فنية من مواجهة نظيره منتخب زامبيا استعدادا للمشاركة في كأس امم افريقيا. 

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تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام زامبيا

استقر البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الاول على الدفع بتشكيل هجومي متوقع أمام زامبيا جاء على النحو التالي : 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال وعلى جبر ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدي.

وسط الملعب: محمد النني وطارق حامد وأحمد سيد زيزو. 
وفي الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود تريزيجيه.

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فيتوريا يعلق على ودية زامبيا

وجه البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم الشكر إلى دولة الإمارات على حسن التنظيم والاستضافة لمعسكر المنتخب والأجواء التى تساعد على تحقيق الأهداف من المعسكر المقام حاليا في الإمارات.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر وزامبيا :  كنا نتمني أن يكون لدينا وقت أطول للاستعداد لمواجهة زامبيا"، متابعاً "ودية زامبيا ستكون صعبة نظرا لامتلاك المنافس لاعبين مميزين.

وأضاف فيتوريا: اللاعب المصري يكون في غاية السعادة عند استدعائه للمنتخب ونحن أسرة واحدة.

وتابع روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني : باب المنتخب مفتوح دائما للجميع وأثبتنا ذلك في أكثر من معسكر".

وعن تشكيل اللاعبين في المباراة: أجاب فيتوريا "حتى الآن، لا يوجد من يعلم أنه سيشارك ويبدأ في مباراة زامبيا، وكل العناصر لديها الفرصة في المشاركة، هناك بعض الأوقات يجب علينا إدارة الحمل البدني".

وشدد فيتوريا على أن أي لاعب يشارك غدا سواء كانت عناصر جديدة أو سبق لهم المشاركة، نحرص أن نحافظ على شخصية منتخب مصر".

وأوضح فيتوريا "هدفنا دائما تحقيق الفوز في كل المباريات ولكن الطبيعي أننا لن نفوز بها جميعا ونتمنى دائما أن نظهر بصورة جيدة".

وعن اللاعبين الذين لن يشاركوا قال فيتوريا : "الواقع أن 11 لاعبا فقط يبدأون المباراة، والطبيعي أن يكون للجميع رغبة في اللعب ولكن يجب أن يكون الهدف دائما العلم المصري وهو أهم من مشاركة أي أحد".

وتابع فيتوريا:  "الأكيد أن كل لاعب لديه أهداف شخصية ولكن عندما يرتدي قميص منتخب مصر يعلم أن أهم شيء هو مصلحة المنتخب".

وقال فيتوريا أيضا: خلال منافسات أمم إفريقيا سنتواجد سويا لفترة طويلة قد تصل إلى 30 يوما وبالتالي يجب أن يكون للاعبين عقلية قوية، ومن الطبيعي أن أي لاعب يتم استدعائه للمنتخب يكون لديه طموح كبير كونه من الأفضل في بلاده".

وزاد البرتغالي روي فيتوريا: كنت امتلك قائمة بـ 59 لاعبا منذ شهرين تقريبا وفي الأسبوع الماضي باتت القائمة 36 لاعبا".

وأكمل فيتوريا : كلما نقترب من بطولة أمم إفريقيا نسعى لضم اللاعبين الذين يستوعبون أفكارنا أو يشاركون مع أنديتهم بصورة منتظمة".

واختتم فيتوريا تصريحاته قائلًا: منافسة أمم إفريقيا صعبة وذات مستوى عال، وعلينا الحفاظ على أسلوبنا خلال الفترة المتبقية".

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