زاهي حواس يستعرض أسرار الفراعنة في قلب روما ويدعو الشعب الإيطالي لزيارة مصر الآمنة

شهد مسرح الأرجنتين التاريخي بالعاصمة الإيطالية روما محاضرة لعالم الآثار الدكتور زاهي حواس حول "كنوز الفراعنة"، قدمها الإعلامي الإيطالي روبرتو جاكبو بحضور لافت تجاوز 2000 شخص من الأكاديميين والإعلاميين وأساتذة الجامعات.

وتناول حواس خلال اللقاء تفاصيل علمية دقيقة حول الاكتشافات الأخيرة، داخل الهرم الأكبر والنتائج المتعلقة بالأبواب المكتشفة، مؤكداً أن الكشف عن مقابر العمال بناة الأهرام حسم الجدل حول هوية مشيديها.

كما استعرض حواس كواليس العثور على "المدينة الذهبية المفقودة" بالأقصر وترميم مقبرة الملك رمسيس الثاني، مسلطاً الضوء على أحدث الدراسات المتعلقة بالملك توت عنخ آمون وعائلته.

وفيما يخص منطقة آثار سقارة، كشف حواس عن استمرار عمليات البحث عن هرم الملك "حوني" بمنطقة جسر المدير، ومقبرة المهندس "إيمحتب"، مشيراً إلى اكتشاف مقبرة الأمير "وسر أف رع" وبنات الملك زوسر، بالإضافة إلى العثور على أقدم مومياء ذهبية غير ملكية.

وحرص حواس على تصحيح بعض المفاهيم الشائعة، مؤكداً أن تمثال "أبو الهول" والذي يحمل اسم "حور إم آخت" (حورس في الأفق) هو صخرة صماء ولا صحة لوجود مدن مفقودة أو دهاليز لفضائيين أسفله.

واختتم حديثه بالإشارة إلى الدور الترويجي للزيارات العالمية، مستشهداً باصطحابه لليوتيوبر "مستر بيست" داخل الهرم الأكبر، لتعريف الأجيال الجديدة بعظمة الحضارة المصرية التي لا تزال تخفي تحت رمالها الكثير من الأسرار والغاز التاريخ الكبرى.

وفي ختام المحاضرة، وجه الدكتور حواس دعوة حارة للشعب الإيطالي لزيارة مصر، مؤكداً أن "مصر آمنة تماماً"، وحث الجمهور على المجيء لمشاهدة هذه الاكتشافات العظيمة على أرض الواقع، مشدداً على أن مصر تفتح ذراعيها دائماً للسياح من كافة أنحاء العالم للاستمتاع بكنوزها الفريدة.