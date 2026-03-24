الكشف عن بقايا دير أثري بوادي النطرون يؤرخ لبدايات الرهبنة في مصر والعالم
الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة الشمالي في سوريا
الصحة: 4698 خدمة طبية مجانية عبر القوافل العلاجية في ثاني وثالث أيام عيد الفطر 2026
خسائر إسرائيل تتصاعد.. 4829 مصابًا وتزايد الضغوط الداخلية
وزير الخارجية الروسي: طهران أبدت حسن نية ونأمل أن يرد الطرف الآخر بالمثل
فرع جديد للمدارس المصرية الألمانية.. وفتح باب التقديم برياض الأطفال لمدة شهر
شوبير يكشف عن المدرب المصري الأقرب لتدريب الأهلي
الصحة اللبنانية: 5 شهداء و7 مصابين في غارات الاحتلال على جنوبي البلاد
20 دولارًا.. نفط عُمان يهبط والأسواق تعيد الحسابات
«رجل السلطة» محمد باقر قاليباف.. من هو قائد الطوارئ الإيراني؟
الأرصاد: البلاد على موعد مع موجة طقس شديدة البرودة خلال الأيام المقبلة
حادث مأساوي في نيويورك.. مصرع طيارين بعد اصطدام طائرة بسيارة إطفاء| صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زاهي حواس يستعرض أسرار الفراعنة في قلب روما ويدعو الشعب الإيطالي لزيارة مصر الآمنة

زاهي حواس
زاهي حواس
محمد الاسكندرانى

شهد مسرح الأرجنتين التاريخي بالعاصمة الإيطالية روما محاضرة لعالم الآثار الدكتور زاهي حواس حول "كنوز الفراعنة"، قدمها الإعلامي الإيطالي روبرتو جاكبو بحضور لافت تجاوز 2000 شخص من الأكاديميين والإعلاميين وأساتذة الجامعات.

 

زاهي حواس 

وتناول حواس خلال اللقاء تفاصيل علمية دقيقة حول الاكتشافات الأخيرة، داخل الهرم الأكبر والنتائج المتعلقة بالأبواب المكتشفة، مؤكداً أن الكشف عن مقابر العمال بناة الأهرام حسم الجدل حول هوية مشيديها.

كما استعرض حواس كواليس العثور على "المدينة الذهبية المفقودة" بالأقصر وترميم مقبرة الملك رمسيس الثاني، مسلطاً الضوء على أحدث الدراسات المتعلقة بالملك توت عنخ آمون وعائلته.

وفيما يخص منطقة آثار سقارة، كشف حواس عن استمرار عمليات البحث عن هرم الملك "حوني" بمنطقة جسر المدير، ومقبرة المهندس "إيمحتب"، مشيراً إلى اكتشاف مقبرة الأمير "وسر أف رع" وبنات الملك زوسر، بالإضافة إلى العثور على أقدم مومياء ذهبية غير ملكية.

وحرص حواس على تصحيح بعض المفاهيم الشائعة، مؤكداً أن تمثال "أبو الهول" والذي يحمل اسم "حور إم آخت" (حورس في الأفق) هو صخرة صماء ولا صحة لوجود مدن مفقودة أو دهاليز لفضائيين أسفله.

واختتم حديثه بالإشارة إلى الدور الترويجي للزيارات العالمية، مستشهداً باصطحابه لليوتيوبر "مستر بيست" داخل الهرم الأكبر، لتعريف الأجيال الجديدة بعظمة الحضارة المصرية التي لا تزال تخفي تحت رمالها الكثير من الأسرار والغاز التاريخ الكبرى.

وفي ختام المحاضرة، وجه الدكتور حواس دعوة حارة للشعب الإيطالي لزيارة مصر، مؤكداً أن "مصر آمنة تماماً"، وحث الجمهور على المجيء لمشاهدة هذه الاكتشافات العظيمة على أرض الواقع، مشدداً على أن مصر تفتح ذراعيها دائماً للسياح من كافة أنحاء العالم للاستمتاع بكنوزها الفريدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر

امام وبن شرقي وبن رمضان

زلزال الخروج الإفريقي.. الأهلي يقرر بيع بن رمضان وإمام وبن شرقي

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي الثلاثاء 24 مارس 2026

ترشيحاتنا

روديجير

يوفنتوس يضع روديجر على رأس أولوياته لتعزيز الدفاع الصيف المقبل

إنزو فيرنانديز

إنزو فرنانديز يربك الشائعات حول ريال مدريد: سنرى مستقبلي بعد كأس العالم

محمد عبد المنعم

تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد عبد المنعم وموقفه من مباراتى منتخب مصر

بالصور

كنز فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات

تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!
تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!
تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

الشاي بلبن.. مشروبك اليومي بين الفوائد والأضرار التي لا تعرفها

فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة
فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة
فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد