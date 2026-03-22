سينما أدريانو بإيطاليا تحتفي بفيلم "الرجل ذو القبعة" بحضور زاهي حواس

زاهي حواس
زاهي حواس
محمد الاسكندرانى

شهدت سينما "أدريانو" العريقة بالعاصمة الإيطالية روما، عرضاً خاصاً مبهراً للفيلم الوثائقي المرتقب "الرجل ذو القبعة" (The Man with the Hat)، وسط إقبال جماهيري غفير غصت به جنبات القاعة ونخبة من الشخصيات الثقافية والإعلامية الدولية.

 احتفاء وتفاعل جماهيري

استقبل الجمهور الإيطالي الفيلم بحفاوة بالغة وتصفيق حار، حيث يسلط العمل الضوء على مسيرة ومغامرات عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس.
وقبيل بدء العرض، أقيمت ندوة نقاشية أدارها أحد أبرز الصحفيين الإيطاليين، استضافت مخرج العمل جيف روث والدكتور زاهي حواس، حيث دار حوار معمق حول كواليس التصوير والرسالة الثقافية التي يحملها الفيلم للعالم.

إعلان المواعيد العالمية: من نيويورك إلى ماراتيالي

وفي مفاجأة لجمهور الحاضرين، كشف صناع العمل خلال الأمسية عن خارطة العروض الدولية القادمة للفيلم، والتي تشمل محطات استراتيجية هامة كالتالي:

 نيويورك، الولايات المتحدة: عرض خاص مرتقب في مدينة نيويورك خلال شهر يونيو المقبل.

وتضمنت قائمة العرض مهرجان ماراتيالي السينمائي: المشاركة الرسمية في مهرجان "ماراتيالي" (Marateale) الشهير في إيطاليا، وذلك في تاريخ 24 يوليو.

جدير بالذكر أن رحلة فيلم "الرجل ذو القبعة" نحو العالمية كانت قد بدأت من القاهرة، حيث استضاف "المتحف القومي للحضارة المصرية" بالفسطاط العرض العالمي الأول للفيلم. وقد شهد ذلك الحدث التاريخي حضوراً رفيع المستوى من الوزراء والسفراء والمثقفين، ليكون بمثابة نقطة الانطلاق الرسمية لعمل سينمائي يوثق شغف الاستكشاف وأسرار الحضارة المصرية التي يرويها "حارس الآثار" الدكتور زاهي حواس بقبعته الشهيرة التي أصبحت رمزاً عالمياً للاكتشاف.

