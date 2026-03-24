الرعاية الصحية: تشغيل أحدث جهاز لتصوير شبكية العين بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بدء تشغيل أحدث جهاز لتصوير الأوعية الدموية للشبكية بتقنية OCT Angiography بمستشفى رمد بورسعيد التخصصي، في خطوة تمثل طفرة نوعية في تشخيص أمراض العيون وتعزيز خدمات الرعاية التخصصية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن جهاز الـ OCT Angio يمثل نقلة متقدمة في خدمات تشخيص أمراض الشبكية، حيث يتيح تصوير أوردة وشرايين الشبكية بدقة فائقة خلال دقائق معدودة، دون الحاجة لاستخدام صبغة أو حقن، بما يوفر مستوى أعلى من الأمان خاصة للمرضى الذين يعانون من حساسية تجاه الصبغات.

وأوضح أن الجهاز يمتلك قدرات تشخيصية متطورة تشمل الاكتشاف المبكر لاعتلال الشبكية السكري، ومتابعة حالات الضمور البقعي المرتبط بتقدم العمر، إلى جانب التقييم الدقيق للمياه الزرقاء (الجلوكوما)، وفحص العصب البصري وزوايا العين الأمامية، مع إتاحة نتائج فورية تدعم سرعة ودقة اتخاذ القرار العلاجي.

التوسع في الخدمات التخصصية المتطورة

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن إدخال هذه التقنية يأتي ضمن توجه الهيئة نحو التوسع في الخدمات التخصصية المتطورة، والعمل على توطين أحدث وسائل التشخيص والعلاج داخل منشآتها الصحية، مع التركيز على إتاحة التقنيات الأكثر أمانًا والأقل تدخلاً، بما يحد من المضاعفات ويرفع من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمنتفعين.

وأضاف أن تكلفة إضافة الجهاز بالمستشفى بلغت 4 ملايين جنيه، وذلك بما يعزز البنية التكنولوجية لمنشآت الهيئة، وتوفير أحدث الأجهزة الداعمة لتقديم خدمات تشخيصية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية، وأكد أن هذه الجهود تسهم في تحسين كفاءة الخدمات التشخيصية، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المرضى ويحد من مضاعفات أمراض العيون.

في سياق متصل، أشار رئيس الهيئة إلى أن مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد نجح في تقديم قرابة 1.7 مليون خدمة طبية منذ تشغيله، وفق أعلى معايير الجودة، بما يعكس كفاءة منظومة العمل بالمستشفى، ويعزز من مكانته كمركز تميز في تقديم خدمات طب وجراحة العيون.