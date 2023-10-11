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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الزمالك في يوم| أزمة حراس مرمي.. فتوح يصدم الأهلي.. ومرتضى منصور يشعل الانتخابات

زيزو وشيكابالا
زيزو وشيكابالا

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لمواجهة نظيره فريق سموحة يوم 21 من شهر أكتوبر الجاري، بالجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويعاني فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أزمة فى مركز حراسة المرمي بعد طرد محمد عواد فى مباراة البنك الأهلي وتراجع مستوي محمد صبحي. 

كما أشعل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق انتخابات القلعة البيضاء بعد هجومه فى الساعات الماضية على حسين لبيب المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك. 

صدى البلد يستعرض أبرز الأحداث داخل جدران نادي الزمالك. 

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نجم الزمالك يصدم الأهلي 

كشف سمير صلاح وكيل أعمال أحمد فتوح نجم نادي الزمالك عن موعد تجديد اللاعب عقده مع القلعة البيضاء.


قال سمير صلاح عبر تصريحات صحفية :


انا خال فتوح وأقوم بإدارة كل أعماله وأحمد يحيى وكيله الرسمي

تابع: فتوح قريب جدا من التجديد للزمالك والإعلان بعد الانتخابات وخلال 20 أو 25 يوماً بالكثير الأمر سيكون انتهى. 


استطرد: والله لا توجد مفاوضات من النادي الأهلي وكل ما يقال اجتهادات. 


شدد على أن فتوح سيلعب في مصر 95% إلا لو تلقى عرض احتراف أوروبي. 


واختتم حديثه قائلا: فتوح لن يلعب في مصر إلا للزمالك ورحيله سيكون للاحتراف فقط ولن ينتقل إلي أي نادي داخل مصر وكان هناك عرضًا من نادي أياكس الهولندي حاليًا لا يوجد أي عروض احتراف.

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أزمة حراس فى الزمالك 

 

يعاني فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أزمة فى مركز حراسة المرمي قبل مواجهة فريق سموحة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

ولم يشارك محمد عواد في التقسيمة الفنية للزمالك حيث اكتفى بخوض تدريبات خاصة، خلال مران الفريق الأبيض.

وهناك تأكيدات من جانب الطاقم الطبي بشأن تجدد إصابة محمد عواد برشح في الركبة، وهي الإصابة التي كان يعاني منها في وقت سابق.

وما زاد الأزمة حصول محمد عواد حارس مرمي الزمالك على بطاقة حمراء في مباراة البنك الأهلي بالدوري الممتاز وغيابه فى قادم المواجهات المحلية. 

ومن المقرر أن يستمر محمد صبحي في حراسة مرمى نادي الزمالك، وذلك رغم تراجع حالته الفنية وتأثيره مع الفريق الأبيض.

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مرتضى منصور يشعل انتخابات الزمالك 

أطلق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تصريحات ضد حسين لبيب المرشح المحتمل لرئاسة القلعة البيضاء في بيان نشره عبر صفحته على الفيس بوك.

وجاء البيان كالتالي: "انتظرونا مرتضي منصور بعد طول صمت حفاظا علي استقرار النادي يرد بالمستندات علي اكاذيب اللجنة المزمع تعينها لتدير النادي برئاسة حسين لبيب المسماة قائمة موحدة " قائمة كدة وكدة " للتحايل علي القانون وهم يعلمون أنها لجنة ستعين ويعلمون من الذكي الذي اختار هذه القائمة الوهمية وللاسف فاته ان شعب مصر وخاصة الزملكاوية اذكياء جدا وان 9 من اللجنة او القايمة الوهمية كانوا في اللجنة اللي خربت النادي منذ عامين او كانوا مرشحين في الانتخابات الماضية وقبل الماضية ورفضتهم الجمعية العمومية واسقطتهم جميعا .


تابع: كفي كذب وتضليل وتشهير انتظروا الرد بالمستندات التي اتحدي ان يكذبها دكر من المنتشرين في كل القنوات والمواقع والصحف .


أضاف: الكيل فاض والصبر نفذ ويجب كشف هؤلاء المتآمرين الذين يحاولون هم وانصارهم تضليل الرأي العام دون ان يكون في ايدهم مستند واحد يؤكد اكاذيبهم".

الزمالك أوسوريو الدوري سموحة مرتضى منصور البنك الاهلي أحمد فتوح

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