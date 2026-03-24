مديرية الزراعة ببني سويف تنفذ عددا من الجهود والأنشطة الميدانية خلال الأسبوع الثالث من مارس الجاري

نفذت مديرية الزراعة ببني سويف عددًا من الجهود والأنشطة في ضوء توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وفي إطار متابعة تنفيذ السياسات الزراعية ودعم المزارعين والحفاظ على المساحة الزراعية، حيث تضمن التقرير الذي أعده المهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة عرضًا تفصيليًا لبعض أنشطة المديرية خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري.

حيث قام وكيل الوزارة بتنفيذ عدة جولات ميدانية بعدد من قرى مركز بني سويف، تم خلالها رصد بعض المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، فضلاً عن المرور على الزراعات الاستراتيجية لمتابعة حالتها، وتنفيذ حملات مفاجئة لرصد وإزالة التعديات بمركز إهناسيا، وعقد اجتماع موسع مع غرفة العمليات بالمديرية بحضور ممثلي الإدارة المركزية لحماية الأراضي، لمتابعة مستجدات العمل خلال إجازة العيد.

وفي قطاع الإنتاج الحيواني، تم تنفيذ عدد من المعاينات لمزارع الدواجن، والمرور على مخازن ومحال الأعلاف بمركزي ببا وبني سويف، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية، بينما شهد قطاع المحاصيل السكرية تنفيذ ندوتين إرشاديتين حول التوصيات الفنية قبل وأثناء وبعد الحصاد، وتنظيم 4 أيام حصاد، إلى جانب متابعة توريد محصول بنجر السكر، حيث تم توريد أكثر من 90 ألف طن إلى مصنع الفيوم، وما يزيد عن 8 آلاف طن إلى مصنع القناة بالمنيا، ضمن منظومة الزراعة التعاقدية.

وفي مجال الحوكمة والمراجعة الداخلية، تم متابعة الشكاوى الواردة والرد عليها، وتنفيذ مرور مفاجئ على الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الأسمدة وحماية الأراضي، إلى جانب إعداد التقارير الدورية والتحقق من الالتزام باللوائح المالية، بينما واصلت إدارة حماية الأراضي جهودها في التصدي للتعديات، حيث تم إزالة 519 حالة تعدٍ خلال أسبوع على مساحة 17 فدانًا و22 قيراطًا.

كما نفذت إدارة المكافحة دورات تدريبية لمطبقي المبيدات، ومرورًا على الزراعات الشتوية مثل القمح والبطاطس، ومتابعة محال بيع المبيدات والأسمدة للتأكد من التراخيص، فيما واصلت إدارة البساتين المرور على الزراعات المختلفة ومتابعة الشكاوى والرقابة على الصوب والمشاتل.

وفي قطاع الأراضي والمياه، تم متابعة توزيع الجبس الزراعي بعدد من الجمعيات بمركز ناصر، والتنسيق مع إدارة الري بشأن زراعات القطن، إلى جانب بحث عدد من شكاوى المواطنين والتعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية، كما بلغ عدد استمارات كارت الفلاح المسجلة 278ألف و213 استمارة، تم اعتماد 278ألف و203 منها، بما يعكس تقدمًا في ميكنة الخدمات الزراعية وتيسيرها للمزارعين.