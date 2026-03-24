إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

أُصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، قبل كمين الروس، بنطاق محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي قبل كمين الروس، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة: "باسم ح. م." 42 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مع اشتباه ما بعد الارتجاج، و "قوت القلوب ع. ح." 34 عامًا، بكدمة في فروة الرأس والوجه، و أبنائهما "محمد" 8 أعوام، كدمات وسحجات بالجسم، "سهير" 11 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالوجه والصدر، "شهد" 9 أعوام، كدمة في فروة الرأس.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.