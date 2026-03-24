جهود مكثفة في بني سويف لمواجهة التعديات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين| صور

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة جهودها الميدانية المكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة المرافق والإنارة، ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وفي هذا السياق، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة محمد بكري جهودها الميدانية، حيث تم المروربشوارع المدينة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء، وإيقاف حالتي بناء مخالف مع التحفظ على مواد البناء، إلى جانب تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات بعدد من الشوارع، .

وقامت إدارة الحدائق بقص وتهذيب الأشجار بشارع 13 بني سويف الجديدة وشارع مربع الفيلال وأمام الثانوية العسكرية بشارع أحمد عرابي، فيما امتدت أعمال النظافة إلى القرى حيث تم رفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات بنطاق مدخل قرية باروط ومنشأة عاصم وإهوة وبلفيا والحكامنة والدوالطة وإهناسيا الخضراء وبني عفان ودموشيا، بالإضافة إلى ردم أساسات مخالفة بقرية الحكامنة، وإزالة تعدٍ داخل الكتلة السكنية بتل ناروز، وإزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بإهناسيا الخضراء.

وفي مركز ومدينة ناصر، تابعت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت عددًا من الشوارع والمناطق الحيوية، من بينها شارع الجيش وشارع أبوبكر الصديق ومنطقة المنشية ومنطقة الشامية ومنطقة مصنع الثلج وعزبة إبراهيم باشا وشارع نهضة مصر وطريق السقايا، حيث تم رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي بإجمالي 80 طنًا، كما تم تنفيذ حملة تموينية بالتنسيق مع إدارة تموين ناصر للرقابة على المخابز البلدية، أسفرت عن تحرير 15 تقريرًا تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، ونقص وزن، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون الصرف، والتوقف عن الإنتاج وعدم وجود قائمة، بالإضافة إلى حملة على الأسواق أسفرت عن تحرير 9 جنح لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية سارية.

وفي مركز ومدينة الفشن، نظمت الوحدة المحلية برئاسة مدحت صلاح حملة تفتيشية على المخابز البلدية والمصالح الحكومية بدائرة الوحدة المحلية بإقفهص، شملت قرى البرقى ونزلة البرقى والكنيسة والمجاهد، بالتنسيق مع إدارة التموين، حيث تم تحرير عدد من المحاضر لمخالفات تنوعت بين نقص الوزن وعدم النظافة وعدم إعطاء بون وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، كما واصلت الوحدة جهودها في قطاع النظافة برفع مخلفات وتراكمات القمامة من الشوارع وأماكن التجميع ونقلها إلى المحطة الوسيطة، حيث تم رفع أكثر من 40 طنًا من المخلفات، إلى جانب تفريغ الحاويات ومسح وتمهيد الشوارع والطرق بدائرة المركز.

وفي مركز ومدينة ببا، واصلت الوحدة المحلية برئاسة اأحمد علاء الدين جهودها في رفع كفاءة منظومة النظافة، حيث تم متابعة أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية، إلى جانب الشوارع الجانبية وتفريغ الحاويات، مع توريد أكثر من 70 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي بسمسطا، كما شملت أعمال القرى تنفيذ حملات نظافة وتمهيد وتسوية الطرق، منها طريق المحيط بقرية قمبش، ومدخل قرية أبو شربان بصفط راشين، ومدخل قرية كفر ناصر وطريق الشراهنة ومحيط محطة المياه بجزيرة ببا، كما تم تنفيذ حملة تموينية أسفرت عن تحرير 12 جنحة لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستكمالًا لأعمال الموجة 28 تم تنفيذ 14 حالة إزالة بالتعديات على أراضي الري والزراعة وأملاك الدولة،

وفي مركز ومدينة سمسطا، تابع أسامة يونس رئيس المدينة سير العمل بديوان عام الوحدة المحلية في أول أيام العمل عقب إجازة عيد الفطر، حيث شمل المرور المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية ووحدة المتغيرات المكانية، مع توجيه بسرعة الانتهاء من المتغيرات المسجلة على المنظومة، وتسريع وتيرة العمل بملف التصالح، مع التأكيد على تسهيل إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق الانضباط في الأداء.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا برئاسة أحمد توفيق بإزالة أعمال بناء بدون ترخيص بشارع عبداللطيف قاسم ومنطقة ابوزيد وتم التحفظ على بعض مواد وأدوات البناء، كما تم متابعة إزالة عدد من حالات التعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدائرة المركز، فيما واصلت الوحدات المحلية القروية جهودها في تمهيد الطرق، ورفع التراكمات والمخلفات الصلبة، وصيانة كشافات الإنارة، وري الأشجار بمبادرة فخامة رئيس الجمهورية 100 مليون شجرة ومتابعة أعمال التصالح وملفات التقنين، والتصدي لأي أعمال بناء مخالف في المهد.