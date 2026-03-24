اعتماد تحديث 14 حيزًا عمرانيًا جديدًا بكفر الشيخ

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اعتماد تحديث 14 حيزًا عمرانيًا جديدًا بنطاق مراكز سيدي سالم، دسوق، الحامول.

أوضح محافظ كفر الشيخ أن تحديث الأحوزة العمرانية الجديدة، والتي تشمل 9 عزب و5 قرى، يهدف إلى تقنين أوضاع البناء، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص، وتعزيز مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتنظيم التوسع العمراني بالمحافظة.

أكد محافظ كفرالشيخ حرص الدولة على استيعاب النمو السكاني والحفاظ على الأراضي الزراعية، والحد من التوسع العشوائي، ضمن خطط التنمية المستدامة التي تنفذها المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أضاف محافظ كفرالشيخ أنه بالنسبة للقرى سيتم استكمال إجراءات تحديث المخطط الاستراتيجي لها بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وفور اعتماد وزير الإسكان والمرافق للمخطط الاستراتيجي سيتم استكمال الإجراءات وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك للعمل بالمخطط المعتمد وإصدار تراخيص البناء بهذه القرى.