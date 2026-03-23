العيد أحلى.. إقبال الشباب على حمام سباحة نادى كفر الشيخ | صور

شهد حمام سباحة نادى كفر الشيخ الرياضى، الذى يعمل بنظام سخانات لتدفئة مياه المسبح في الشتاء، إقبال الشباب فى ظل تواجد المنقذين وتطبيق عوامل الأمن والسلامة وفق الكود المصرى لتأمين المسطحات المائية، ضمن فعاليات اليوم الرابع من أيام مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" ضمن احتفالات عيد الفطر .

جاء ذلك في ضوء تنفيذ وزارة الشباب والرياضة لتكليفات مجلس الوزراء بما يعزز دورها كمراكز خدمة مجتمعية مفتوحة بالمجان لإسعاد الأسرة المصرية خلال إجازة عيد الفطر برعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة والمهندس إبراهيم مكى محافظ كفر الشيخ.

وتشهد مراكز شباب وأندية محافظة كفر الشيخ، إقبالاً كبيرًا من المواطنين فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ضمن فعاليات مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب واستطاعت جذب أفراد الأسرة لقضاء إجازة العيد بها، بالإضافة إلى فتح الملاعب الرياضية لممارسة الرياضة للنشء والشباب وتستمر الهيئات الشبابية والرياضية فى تقديم العروض الفنية للعرائس والأراجوز والتنورة ابتهاجاً بفعاليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» فى ضوء تنفيذ وزارة الشباب لتكليفات مجلس الوزراء بما يعزز دورها كمراكز خدمة مجتمعية مفتوحة بالمجان لإسعاد الأسرة المصرية.

من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب استقبلت مئات الآلاف من المواطنين منذ أدائهم صلاة العيد فى 90 ساحة بالهيئات الشبابية والرياضية، وفعاليات المبادرة الممتدة على مدار أيام العيد.

وأكد أن مراكز الشباب ستظل الوجهة الأولى للمواطنين لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية فى ظل تطوير البرامج المقدمة هذا العام بما يتناسب مع حجم الإقبال الجماهيري المتزايد عام بعد عام.