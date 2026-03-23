فعاليات «العيد أحلى» مستمرة في مراكز شباب كفر الشيخ | صور

فتحت مراكز شباب وأندية محافظة كفر الشيخ، أبوابها لاستقبال آلاف المواطنين فى اليوم الرابع لمبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، احتفالا بعيد الفطر المبارك.

وتقدم مراكز الشباب المزيد من البرامج الرياضية والترفيهية والعروض الفنية لجذب أفراد الأسرة لقضاء إجازة العيد بها بالإضافة إلى فتح الملاعب الرياضية لممارسة الرياضة للنشء والشباب وذلك برعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس إبراهيم مكى محافظ كفر الشيخ.

وتستمر الهيئات الشبابية والرياضية فى تقديم العروض الفنية للعرائس والأراجوز والتنورة ابتهاجاً بفاعليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» فى ضوء تنفيذ وزارة الشباب لتكليفات مجلس الوزراء بما يعزز دورها كمراكز خدمة مجتمعية مفتوحة بالمجان لإسعاد الأسرة المصرية.

من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب استقبلت مئات الآلاف من المواطنين منذ أدائهم صلاة العيد فى 90 ساحة بالهيئات الشبابية والرياضية وفاعليات المبادرة الممتدة على مدار أيام العيد.

وأشار إلى أن مراكز الشباب ستظل الوجهة الأولى للمواطنين لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية فى ظل تطوير البرامج المقدمة هذا العام بما يتناسب مع حجم الإقبال الجماهيري المتزايد عام بعد عام .

كما وجه «محروس» برفع درجة الاستعداد داخل المنشآت الشبابية والرياضية تتابعها غرفة العمليات المركزية بالمديرية برئاسته للمتابعة على مدار الساعة لسير الاحتفال على أكمل وجه بكافة الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة، التى تشهد تطوير مستمر للبنية التحتية تواكب تطوير البرامج والفعاليات المتنوعة التى تتناسب وكافة الأعمار السنية والفئات المختلفة وذلك برعاية وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة وإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وعبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة.