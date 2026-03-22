ثالث أيام العيد.. وكيل صحة كفر الشيخ يفاجئ وحدتي سنديون والسالمية| صور

أجرى الدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، زيارة مفاجئة لوحدتي سنديون والسالمية الصحيتين التابعتين للإدارة الصحية بفوة، وذلك للاطمئنان على سير العمل ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة منافذ تقديم الخدمة الطبية وتوافر الرعاية اللازمة للمواطنين على مدار الساعة خلال فترة الإجازة.

ورافق وكيل الوزارة، خلال الجولة، الدكتور محمد النجار مدير مكتب وكيل الوزارة، أشرف كمال مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، وبحضور الدكتورة منال أباظة، مديرة الإدارة الصحية بفوة.

شملت الجولة المرور على أقسام الوحدات المختلفة للتأكد من تواجد الأطقم الطبية وجاهزيتها التامة لاستقبال أي حالات طارئة والتعامل الفوري معها، مع التأكيد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمة بكفاءة

كما تابع وكيل الوزارة، انتظام العمل بالمبادرات الرئاسية المختلفة واستقبال المواطنين المترددين عليها خلال أيام العيد، مشدداً على الالتزام التام بمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، وضمان تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية للمواطنين دون انقطاع، مع استمرار المتابعة اللحظية لمنظومة العمل بالوحدات الريفية لضمان وصول الخدمة الطبية اللائقة لأهالينا بمركز فوة.

وخلال الزيارة، حرص وكيل الوزارة، على تقديم التهنئة للأطقم الطبية والمواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكداً ضرورة تذليل كافة العقبات وتوفير سبل الراحة للمترددين على الوحدات الصحية، مع استمرار التنسيق الدائم لضمان الجاهزية القصوى لكافة المرافق الصحية بمحافظة كفر الشيخ طوال فترة العيد.