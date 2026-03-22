محافظ كفر الشيخ: إزالة فورية لتعدٍ على الأرض الزراعية ببلطيم.. صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، تنفيذ حالة إزالة فورية لتعدٍ على الأرض الزراعية بمركز بلطيم، وذلك على مساحة 230 م2، تحت إشراف سند أبـوكيلة، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والدكتور رمضان أبوجاموس، مدير الإدارة الزراعية، في إطار التصدي الحاسم لمخالفات البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية.

أكد محافظ كفرالشيخ أن الدولة لن تتهاون مع أي تعديات على الأراضي الزراعية، مشددًا على ضرورة الإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على حق الأجيال القادمة مع استمرار المتابعة الميدانية اليومية لرصد أي مخالفات والتعامل معها فوراً.