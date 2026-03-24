قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم قضائي عاجل في طعن الزمالك بعودة أرض أكتوبر
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل لضمان الانضباط المالي والحوكمة
براءة المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس ورفض الدعوى المدنية
صدام الكاف وأسود التيرانجا.. الحاج ضيوف يشعل أزمة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025: "فزنا في الملعب.. ولن نتنازل عن اللقب"
الدولار والريال.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء 24 مارس
سكرانة.. أجنبية تلقي ابن شقيقتها من الطابق الخامس والأهالي ينقذون شقيقته
قائد الجيش الفرنسي: تصرفات أمريكا باتت تؤثر سلبًا على مصالحنا
تدابير اقتصادية | توجيه رسمي من الرئيس السيسي للحكومة بسبب الأحداث الإقليمية
الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير المالية
الأردن وفرنسا تبحثان سبل إنهاء التصعيد ودعم لبنان وفلسطين وتعزيز الأمن الإقليمي
الوزراء: المناطق الحرة تُعيد رسم خريطة الاستثمار والتجارة في مصر
هل يرحل إمام عاشور إلى الدوري السعودي.. مصدر بالأهلي يكشف الحقيقة كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

من هو محمد باقر ذو القدر.. الرجل الذي يقود الأمن القومي الإيراني بعد لاريجاني؟

أعلنت الرئاسة الإيرانية اليوم تعيين محمد باقر ذو القدر أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي، خلفا لـ علي لاريجاني الذي اغتيل في هجمات نسبتها طهران إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وجاء التعيين بمرسوم رئاسي وبموافقة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، وفقًا لما صرح به مساعد الرئيس الإيراني لشؤون الاتصال والإعلام، مهدي طباطبائي، على منصة "إكس".

من هو محمد باقر ذو القدر؟

يُعد ذو القدر من أبرز القيادات السابقة في الحرس الثوري الإيراني، حيث شغل مناصب رفيعة، منها:

رئيس هيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري بعد حرب إيران والعراق لمدة 8 سنوات.

نائب القائد العام للحرس الثوري الإسلامي لمدة 8 سنوات أخرى.

معاون وزارة الداخلية والمسؤول الأمني والشرطي في الحكومة التاسعة عام 2005.

أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام بعد استقالة محسن رضائي.

كما حصل على درجة الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية من الجامعة العليا للدفاع الوطني، مما يعكس خلفيته الأكاديمية والأمنية القوية في الوقت ذاته.

خلفية لاريجاني واغتياله

قُتل علي لاريجاني، أحد أبرز قادة النظام الإيراني، برفقة نجله مرتضى وأحد مساعديه وعدد من مرافقيه في غارات إسرائيلية استهدفت منزل ابنته في منطقة برديس شمال شرق طهران.

 وكان لاريجاني يُنظر إليه كرجل سياسي بارع، جمع بين الخبرة العسكرية والقدرة على إدارة الملفات الحساسة، بما في ذلك المفاوضات النووية مع الغرب، والعلاقات الإقليمية، وقمع الاحتجاجات الداخلية.

ورغم تعيينه في مناصب عليا، كان لاريجاني يميل أحيانا إلى الدبلوماسية والحذر في التعامل مع التيار المتشدد داخل إيران، لكنه ظل ملتزما بشكل كامل بحماية النظام وقرار المرشد الأعلى.

السياق الإقليمي

تأتي هذه التغييرات في أعلى مستويات الأمن القومي الإيراني في وقت حساس للغاية، مع استمرار التوترات بين طهران والولايات المتحدة وإسرائيل، وما يرافقها من مخاوف حول تصعيد عسكري في المنطقة. 

ويعكس تعيين ذو القدر رغبة النظام في تعزيز القيادة الأمنية بعد الضربة الأخيرة، مع إبراز خلفيته العسكرية والسياسية القوية لضمان استقرار النظام داخليًا وخارجيًا.

الرئاسة الإيرانية محمد باقر ذو القدر أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني إسرائيل طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

امام وبن شرقي وبن رمضان

زلزال الخروج الإفريقي.. الأهلي يقرر بيع بن رمضان وإمام وبن شرقي

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

بفريق على مر الأجيال.. إحياء ذكرى رحيل العندليب الأسمر بأوبرا الإسكندرية

كاريوكي

اليوم بباريس.. أولى حفلات كاريوكي في جولتهم الأوروبية

شيماء سعيد

أرملة إسماعيل الليثي: بعد وفاة زوجي محدش عبر عيالي وأعمامهم مسألوش

بالصور

لبشرة ناعمة كالزجاج.. تونر طبيعى من مطبخك

بعيدًا عن زيت الزيتون.. 4 أطعمة غنية بالدهون الصحية تعزز قلبك وتدعم طاقتك

بملابس كاجوال.. درة تتألق رفقة زوجها فى أحدث ظهور لها

سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد