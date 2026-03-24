من هو محمد باقر ذو القدر.. الرجل الذي يقود الأمن القومي الإيراني بعد لاريجاني؟

أعلنت الرئاسة الإيرانية اليوم تعيين محمد باقر ذو القدر أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي، خلفا لـ علي لاريجاني الذي اغتيل في هجمات نسبتها طهران إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وجاء التعيين بمرسوم رئاسي وبموافقة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، وفقًا لما صرح به مساعد الرئيس الإيراني لشؤون الاتصال والإعلام، مهدي طباطبائي، على منصة "إكس".

من هو محمد باقر ذو القدر؟

يُعد ذو القدر من أبرز القيادات السابقة في الحرس الثوري الإيراني، حيث شغل مناصب رفيعة، منها:

رئيس هيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري بعد حرب إيران والعراق لمدة 8 سنوات.

نائب القائد العام للحرس الثوري الإسلامي لمدة 8 سنوات أخرى.

معاون وزارة الداخلية والمسؤول الأمني والشرطي في الحكومة التاسعة عام 2005.

أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام بعد استقالة محسن رضائي.

كما حصل على درجة الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية من الجامعة العليا للدفاع الوطني، مما يعكس خلفيته الأكاديمية والأمنية القوية في الوقت ذاته.

خلفية لاريجاني واغتياله

قُتل علي لاريجاني، أحد أبرز قادة النظام الإيراني، برفقة نجله مرتضى وأحد مساعديه وعدد من مرافقيه في غارات إسرائيلية استهدفت منزل ابنته في منطقة برديس شمال شرق طهران.

وكان لاريجاني يُنظر إليه كرجل سياسي بارع، جمع بين الخبرة العسكرية والقدرة على إدارة الملفات الحساسة، بما في ذلك المفاوضات النووية مع الغرب، والعلاقات الإقليمية، وقمع الاحتجاجات الداخلية.

ورغم تعيينه في مناصب عليا، كان لاريجاني يميل أحيانا إلى الدبلوماسية والحذر في التعامل مع التيار المتشدد داخل إيران، لكنه ظل ملتزما بشكل كامل بحماية النظام وقرار المرشد الأعلى.

السياق الإقليمي

تأتي هذه التغييرات في أعلى مستويات الأمن القومي الإيراني في وقت حساس للغاية، مع استمرار التوترات بين طهران والولايات المتحدة وإسرائيل، وما يرافقها من مخاوف حول تصعيد عسكري في المنطقة.

ويعكس تعيين ذو القدر رغبة النظام في تعزيز القيادة الأمنية بعد الضربة الأخيرة، مع إبراز خلفيته العسكرية والسياسية القوية لضمان استقرار النظام داخليًا وخارجيًا.