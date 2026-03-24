وول ستريت ترتفع وسط ترقب لخطوة ترمب المقبلة تجاه إيران

امتدت تداعيات احتمال خفض التصعيد في صراع الشرق الأوسط عبر الأسواق، إذ تراجع النفط وارتفعت الأسهم الأميركية، بعدما قال الرئيس دونالد ترمب إنه سيؤجل الضربات على بنية الطاقة التحتية الإيرانية، عقب ما وصفه بمحادثات مثمرة لإنهاء الأعمال القتالية.

وهبط خام "برنت" بأكثر من 14% قبل أن يقلص خسائره مع نفي إيران إجراء تلك المناقشات، لكنه أغلق دون 100 دولار. وأضاف مؤشر "إس آند بي 500" نحو 1%، كما تراجعت عوائد السندات والدولار، مع تراجع المتداولين عن بعض رهاناتهم الأكثر تشدداً بشأن سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، متوقعين تخفيفاً طفيفاً لأسعار الفائدة هذا العام.

وقال كريس لاركن لدى "إيتريد" التابعة لـ"مورغان ستانلي" إن "السوق وجدت بعض الأخبار الجيدة المحتملة". وأضاف: "لكن استمرار أي موجة صعود مدفوعة بالارتياح سيحتاج على الأرجح إلى متابعة ملموسة على الجبهة الجيوسياسية. ما زلنا نعيش في سوق تقودها الأخبار".

الأسواق تلتقط أنفاسها بعد إرجاء الضربات

جاء هذا الانعكاس بعد أن كان ترمب قد منح إيران مهلة حتى مساء الإثنين بتوقيت نيويورك لإعادة فتح مضيق هرمز. وقال الرئيس الأميركي إنه يمنح مهلة إضافية من خمسة أيام، مشيراً إلى محادثات جديدة مع طهران يعتقد أنها قد تفضي إلى اتفاق ينهي الصراع.

وقال ترمب: "أريد فقط أن يكون هناك أكبر قدر ممكن من النفط في السوق"، مضيفاً أن الأسعار "ستهبط كالصخرة" بمجرد التوصل إلى اتفاق.

وفاجأ هذا التحول المفاجئ المتداولين، إذ لم تكن هناك مؤشرات تُذكر على تقدم دبلوماسي قبل منشور الرئيس الأميركي.