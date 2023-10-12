عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منها الاسترخاء وتخفيف التوتر .. عشر فوائد لتمشيط الشعر

فوائد تمشيط الشعر
فوائد تمشيط الشعر

تمشيط الشعر له العديد من الفوائد الصحية والجمالية. إليك عشر فوائد لتمشيط الشعر بحسب ما نشره موقع هيلثي

1. تحسين الدورة الدموية: يساعد تمشيط الشعر في تحفيز فروة الرأس وتحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز صحة الشعر ونموه.

2. تنظيف الشعر: يمكن لتمشيط الشعر بلطف أن يساعد في إزالة الشوائب والغبار والزيوت الزائدة التي تتراكم في الشعر.

3. توزيع الزيوت الطبيعية: يعمل تمشيط الشعر على توزيع الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس على طول الشعر. هذا يساعد في ترطيب الشعر ومنع جفافه.

4. تقليل تشابك الشعر: يعمل تمشيط الشعر بانتظام على تقليل تشابك الشعر وتجعيده. هذا يسهل تصفيف الشعر ويقلل من تلفه أثناء التمشيط.

5. تحفيز نمو الشعر: يحفز تمشيط الشعر فروة الرأس ويساعد في تحفيز نمو الشعر الصحي.

6. تنشيط الغدد الدهنية: يعمل تمشيط الشعر على تنشيط الغدد الدهنية في فروة الرأس، مما يساعد في تنظيم إفراز الزيوت الطبيعية والحفاظ على صحة الشعر.

7. تقليل تساقط الشعر: بفضل تحسين الدورة الدموية وتوزيع الزيوت الطبيعية، يمكن أن يساعد تمشيط الشعر في تقليل تساقط الشعر.

8. تنشيط فروة الرأس: يساعد تمشيط الشعر في تنشيط فروة الرأس وتحفيز الحساسية والأعصاب الموجودة فيها.

9. تحسين مظهر الشعر: بفضل تقليل التشابك وتوزيع الزيوت الطبيعية، يمكن أن يؤدي تمشيط الشعر إلى تحسين مظهره وجعله أكثر نعومة ولمعانًا.

10. الاسترخاء وتخفيف التوتر: قد يكون تمشيط الشعر عملًا مريحًا ومهدئًا، ويساعد في تخفيف التوتر والاسترخاء.

يرجى ملاحظة أنه يجب تمشيط الشعر بلطف وباستخدام مشط مناسب للشعر لتجنب تلف الشعر أو تسبب الكسر.

تمشيط الشعر فوائد تمشيط الشعر مظهر الشعر الأسترخاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

سوريا.. الجيش الإسرائيلي يشن هجوما خطيرا على مطار دمشق الدولي

موضوعات متعلقة

أسباب غير متوقعة تؤدي إلى التهاب المفاصل ..تعرف على الأعراض وطرق الوقاية

أفضل طريقة لعمل الشعرية سريعة التحضير

في اليوم العالمي للإبصار.. طعام شهير يعالج ضعف العين| اعرف مكوناته

ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا النوع من الطحينة؟

موقع هيلثي: هذا النوع من الحلوى ينشط الذاكرة ويسبب تسوس الأسنان للأطفال

قرحة المعدة.. أضرار كارثية للإفراط في تناول أدوية الحموضة

في اليوم العالمي للإبصار.. مرض خطير يسبب العمى.. تعرف على أسبابه وأعراضه

5 أطعمة تسبب كوارث صحية.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

تكليف للاعبين| قرار عاجل من رابطة الدوري الإنجليزي بشأن أحداث فلسطين وإسرائيل

100 يوم صحة: تقديم 274 ألفا و618 خدمة بجميع التخصصات في 24 ساعة

ترامب يمتدح حماس .. والبيت الأبيض ينفجر غضبا

50 سنة نصر أكتوبر.. الرئيس يشهد حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية| بث مباشر

الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية

قرارات صادمة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن الأسرى الفلسطينيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطال غريب.. سمر يسري تستعرض رشاقتها | شاهد

تركيزك قليل وحياتك متلخبطة.. 5 عادات صباحية تغير حياتك للأفضل

لوك مختلف.. إلهام شاهين تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

الجمهور يبحث| هل خضع أحمد رزق لعملية تجميل؟.. فقد وزنه وبقي شباب

فيديو

بطلة غاوي حب.. سر اختفاء مريم قورة عن التمثيل وحقيقة زواج شقيقتها ملك

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل جنى مقداد طفلة طيور الجنة |فيديوجراف

1800 جنيه| تراجع في أسعار الذهب.. هل الوقت مناسب للبيع؟

محمد صلاح يتصدر التريند بسبب غزة| ماذا حدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ