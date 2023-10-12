منها الاسترخاء وتخفيف التوتر .. عشر فوائد لتمشيط الشعر

تمشيط الشعر له العديد من الفوائد الصحية والجمالية. إليك عشر فوائد لتمشيط الشعر بحسب ما نشره موقع هيلثي

1. تحسين الدورة الدموية: يساعد تمشيط الشعر في تحفيز فروة الرأس وتحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز صحة الشعر ونموه.

2. تنظيف الشعر: يمكن لتمشيط الشعر بلطف أن يساعد في إزالة الشوائب والغبار والزيوت الزائدة التي تتراكم في الشعر.

3. توزيع الزيوت الطبيعية: يعمل تمشيط الشعر على توزيع الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس على طول الشعر. هذا يساعد في ترطيب الشعر ومنع جفافه.

4. تقليل تشابك الشعر: يعمل تمشيط الشعر بانتظام على تقليل تشابك الشعر وتجعيده. هذا يسهل تصفيف الشعر ويقلل من تلفه أثناء التمشيط.

5. تحفيز نمو الشعر: يحفز تمشيط الشعر فروة الرأس ويساعد في تحفيز نمو الشعر الصحي.

6. تنشيط الغدد الدهنية: يعمل تمشيط الشعر على تنشيط الغدد الدهنية في فروة الرأس، مما يساعد في تنظيم إفراز الزيوت الطبيعية والحفاظ على صحة الشعر.

7. تقليل تساقط الشعر: بفضل تحسين الدورة الدموية وتوزيع الزيوت الطبيعية، يمكن أن يساعد تمشيط الشعر في تقليل تساقط الشعر.

8. تنشيط فروة الرأس: يساعد تمشيط الشعر في تنشيط فروة الرأس وتحفيز الحساسية والأعصاب الموجودة فيها.

9. تحسين مظهر الشعر: بفضل تقليل التشابك وتوزيع الزيوت الطبيعية، يمكن أن يؤدي تمشيط الشعر إلى تحسين مظهره وجعله أكثر نعومة ولمعانًا.

10. الاسترخاء وتخفيف التوتر: قد يكون تمشيط الشعر عملًا مريحًا ومهدئًا، ويساعد في تخفيف التوتر والاسترخاء.

يرجى ملاحظة أنه يجب تمشيط الشعر بلطف وباستخدام مشط مناسب للشعر لتجنب تلف الشعر أو تسبب الكسر.