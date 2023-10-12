طرح 40 قطعة أرض زراعية فى مزايدات علنية بالداخلة وبلاط الأسبوع المقبل

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن طرح 40 قطعة أرض زراعية فى مزايدات علنية لتأجير مساحات مختلفة من الأراضى الصالحة للزراعة أمام المستثمرين على مستوى مركزى الداخلة وبلاط وتحددت جلسة المزاد يوم 17 أكتوبر الجارى وذلك ضمن خطة المحافظة لتوفير أفضل الفرص الاستثمارية للشركات والافراد فى القطاع الزراعى وفقاً للشروط المعلنة مع تقديم كافة التيسيرات الإجرائية فى هذا الصدد.



وتحددت شروط التقدم للمزايدة بأن يتم سحب كراسة الشروط بقيمة 341 جنيه يضاف لها 10 جنيهات طابعة شرطة وخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة ودفع تأمين ابتدائي قدره 100 جنيه عن كل فدان يتم زيادتها إلى 10% عند رسو المزاد ويتم الاطلاع على كراسة الشروط بمقر صندوق الأراضي بالمحافظة واختيار الأنسب حيث يتم عقد جلسات المزاد فى موعدها بمقر مكتب المستشار مفوض الدولة بديوان عام المحافظة علما بأن القانون رقم 182لسنة 2018 ولائحته التنفيذية مكملاً لهذا الإعلان