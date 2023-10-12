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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برنامج لصناع المحتوى ومسلسلات .. إنرجي تكشف عن خطتها الجديدة

صدى البلد

يستعد راديو إنرجي 92.1، لتقديم حزمة جديدة من البرامج و المسلسلات المتنوعة وكشف راديو إنرجي عن خريطته الفترة المقبلة، ومنها تقديم مجموعة من المسلسلات ومنها  إذاعة مسلسل "كامل اصطناعي" للثنائي محمد فراج وبسنت شوقي وأعلن الراديو عن بدء تقديمه لمجموعة من المسلسلات الإذاعية الجديدة التي ترفع شعار "خارج الموسم". 

ويقدم الردايو ضمن خطته الجديدة ولأول مرة برنامج مخصص لكل صناع المحتوى في ضوء تزايد استخدام السوشيال ميديا وسط الأجيال الحالية، ومن المقرر أن يكون موعد بث برنامج "صناع المحتوي على الهواء"، يوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً وعلى مدار ساعتين سيقدم كل صانع محتوى وجهة نظره في انتشار السوشيال ميديا، ويضم البرنامج عدد كبير من صناع المحتوى منهم مي إبراهيم، إسلام فوزي، اسما شريف منير، وليد مصطفى، محمد حلمي، نورهان ابو بكر، شفيقة شامل، علاء الشيخ، شهد الشاطر، وستكون أول حلقة الأسبوع المقبل على أن يقدمها صانع المحتوى وليد مصطفى. 

وتعود عايدة سعودي بالموسم الجديد من برنامجها "مكلمخانة" والذي يبث من الإثنين للإربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً وتقدم سعودي مجموعة متنوعة من الأغاني والموضوعات المختلفة. 

وتواصل على الجانب الآخرى، الإذاعة الشبابية تقديم برامجها المتعددة وهي:

برنامج "إصحي بإنرجي" من الأحد للإربعاء مع باسم كميل وسارة المنذر في تمام الساعة الثامنة صباحاً، بينما يقدم المذيع أحمد حسن حلقة البرنامج يوم الخميس.

برنامج "شيفت الصبح" مع سلمي قاسم من الساعة 11 للساعة 1 ظهراً من الأحد للخميس.

برنامج "قول ياكبير" مع صبري زكي في تمام الساعة الثانية ظهراً من الأحد للإربعاء.

برنامج "عيشها بإنرجي" من الأحد للإربعاء من الساعة 4 لـ 6 مساءً تقديم منة عامر ووائل منصور. 

برنامج "أضا اخف من اضا" مع المذيع محمد طارق أضا من الـ12 ليلاً لـ2 صباحاً أيام الإثنين، الإربعاء والخميس. 

برنامج "بجد في الراديو" مع مروان يونس الساعة 4 للساعة 6 مساءً يوم الخميس. 

برنامج "اخرة صبري" يذاع  الخميس من 10 لـ12 ليلاً مع صبري زكي. 

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 برنامج " 6 نقلات" مع أحمد الوكيل الساعة 6 لـ7 مساء الخميس.

برنامج "صديق القطر" مع الدكتور أحمد أبوالوفا أيام الأحد والثلاثاء من الساعة 12 لـ2 صباحاً.

برنامج "ديجتال تك" مع باسم كميل الخميس الساعة 3 عصراً.

أما عن برامج المسابقات فيقدم الردايو مجموعة من البرامج منها برنامج "ليفيل الوحش" مع منة عامر ووائل منصور كل ثلاثاء من الساعة السادسة لـ8 مساءً.

وعلى صعيد البرامج الرياضية يواصل محمد طارق أضا تقديم برنامج "في الثمانيات" من الأحد للإربعاء من الساعة الـ10-11 صباحاً.

ويواصل أيمن صليحة تقديم برنامج "تراك راب" الخميس من 7 -9 مساء.

وبرنامج "لعبتك عربي" مع سارة المنذر، و "لعبتك انجليزي" مع باسم كميل، الجمعة من كل أسبوع على مدار ساعتين من الساعة السابعة وحتى التاسعة مساءً.

وبرنامج "اون ذا بيت" مع رضوى العطار في تمام الساعة 9-10 مساء السبت .

وبرنامج "تخت امرك" مع احمد عدلي من 6-8 مساء السبت.

السوشيال ميديا الموضوعات المختلفة المسلسلات بسنت شوقي سوشيال ميديا صناع المحتوى

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