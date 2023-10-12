3 مؤامرات.. انتشار أخبار زائفة ضد مصر والسيسي يحذر

قدمت إيمان عبد اللطيف إيمان عبداللطيف، مذيعة صدى البلد تغطية إخبارية، حيث تتعرض مصر خلال الفترة الحالية، لهجمة إعلامية شرسة، تهدف لإحداث البلبلة بالرأي العام، والتي تأتي بالتزامن مع التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إبان عملية طوفان الأقصى، من ناحية، ومن ناحية أخرى تصدر المنظمات الاقتصادية والسياسية الدولية التقارير التي تستند على معلومات مضللة بهدف إحراج مصر دوليا، وهو ما توضحه وترد عليه القاهرة بشكل دائم لدحض أي أخبار زائفة.

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بدأ حملة التضليل، حين أعلنت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية، أنها خفضت تصنيف مصر الائتماني من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعة قرار خفض التصنيف إلى تراجع قدر تحمل الديون، واستمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي خلال العامين المقبلين.

ورغم هذه النظرة، توقعت موديز أن تساعد عائدات برنامج الطروحات الحكومية، في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند مستقرة.