إجراء قرعة علنية لوحدات سكنية في مشروع بديل العشوائيات برأس غارب

في خطوة مهمة نحو توفير سكن آمن ومستدام للمواطنين، قام اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، بالاشتراك مع سكرتير المدينة واللجنة المشكلة، بإجراء قرعة علنية لاختيار 44 مستحقًا لوحدات سكنية في إطار مشروع "بديل العشوائيات". جرت القرعة في قاعة اجتماعات الوحدة المحلية بحضور عدد كبير من المواطنين الذين شاركوا في الاحتفال بهذه الفرصة الفريدة.

مشروع بديل العشوائيات: رؤية لمستقبل أفضل

تأتي هذه الخطوة ضمن مشروع "بديل العشوائيات"، الذي يهدف إلى تحسين ظروف السكن للمواطنين والحد من العشوائيات في المنطقة. تمثل هذه الوحدات السكنية الجديدة أملاً جديدًا للعديد من الأسر، حيث توفر بيئة آمنة ومستدامة للعيش.

اجتماعية واقتصادية: الفوائد المتعددة للمشروع

يأتي مشروع بديل العشوائيات برؤية شاملة تستند إلى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، حيث يسعى إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، يسهم المشروع في تعزيز البنية التحتية للمنطقة وتحسين جودة الحياة للسكان.

الشكر والامتنان: تعزيز روح المجتمع

في ختام الحفل، أعرب اللواء ممدوح نديم عن شكره وتقديره لجميع المشاركين والمواطنين الذين ساهموا في نجاح هذه الفعالية الهامة. وأكد على أهمية العمل المشترك والتعاون في بناء مجتمع قوي ومستدام.