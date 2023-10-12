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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء مركز دعم نفسي بمدارس العريش

اجتماع مركز الدعم
اجتماع مركز الدعم النفسي بسيناء

 ترأس حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، محافظة شمال سيناء، الاجتماع الأول لمركز الدعم النفسي التابع لإدارة التربية الخاصة ،  اليوم الخميس.. حيث تم وضع الخطوط العريضة وتوزيع المهام على أعضاء المركز . 

ياتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،و اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .
 

 

الإرشاد النفسي:

 

وأفادت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بأنه بناءً على تعليمات السيد وكيل الوزارة،  بأنه سيتم عمل مركز الدعم النفسي بمدارس إدارة العريش التعليمية ،وذلك لنشر الخدمات التي يقدمها المركز وذلك بهدف حل المشاكل السلوكية للطلاب العاديين والغير عاديين ( ذوي الاحتياجات الخاصة) ، وتقديم الدعم النفسي لهم ،وتقديم الإرشاد النفسي لأولياء الأمور .


 

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سيناء التربية الخاصة مركز الدعم

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