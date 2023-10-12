حفل الأكاديمية العسكرية .. عرض أعلام الدول العربية المشاركة بحرب أكتوبر

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض أعلام الدول العربية التي شاركت مصر حرب أكتوبر 1973، بعنوان "أمة عربية واحدة شعب واحد بطلا واحد".

ورفعت أعلام دول : الأردن - الإمارات - تونس - الجزائر - السعودية - السودان - سوريا - العراق فلسطين - الكويت - ليبيا - المغرب - اليمن، تقديرا لدعم الأشقاء .

حفل تخريج دفعات جديدة

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية يصاحبها عروض جوية وعسكرية تاريخية بمناسبة مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

وتضم الأكاديمية العسكرية المصرية كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية، (الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية).