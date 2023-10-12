معهد إعداد القادة: نحرص على إتاحة الفرص لشباب الجامعات للمشاركة في البناء المجتمعي

ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العديد من المعسكرات التدريبية والبرامج لطلاب وأساتذة الجامعات بتنمية المهارات وإعداد قادة للمستقبل.

صرح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان التابع لوزارة التعليم العالى بأن المعهد يعمل على إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي من خلال تقديم البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة .

وتابع الدكتور كريم همام ان المعهد يعمل على تحقيق أهداف و رؤية مصر 2030 و تنمية روح الوعى والانتماء للوطن وتنمية الوعى السياسى والدينى ، واكساب الطلاب العديد من المهارات التى يمكن ان تساهم فى بناء الشخصية و التأهل لسوق العمل ، و بناء شخصية الطالب.

و تابع مدير معهد اعداد القادة انه يتم ذالك من خلال الدورات و المعسكرات التدريبية التى ينظمها المعهد بصفة مستمرة على مدار العام لطلاب الجامعات و المعاهد المصرية بتوجيه من وزارة التعليم العالى و البحث العلمى ، و يتم خلالها انتقاء و اختيار المدربين بها.