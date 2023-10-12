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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول صور من كواليس تصوير بقينا اتنين لشريف منير

شريف منير فى كواليس
شريف منير فى كواليس تصوير بقينا اتنين

يواصل الفنان شريف منير تصوير مشاهد مسلسله الجديد بقينا اتنين والذى كان يحمل اسم قائمة الأماني فى العديد من شوارع القاهرة.

ومن المفترض أن يظهر شريف منير خلال هذا المسلسل بلوك مختلف وهو اللوك الذى ظهر به فى الصور الأولى من كواليس التصوير.

المسلسل يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن بخلاف شريف منير ومنهم رانيا يوسف وميمي جمال وعمرو وهبة ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، والذى سبق وقدم مع شريف منير مسلسله الأخير إيجار قديم وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه.

 طلاق شريف منير ولورا عماد

وكان شريف منير قد أعلن انفصاله عن زوجته عبر حسابه الشخصي إنستجرام، وكتب شريف قائلا :"تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا كل شي قسمة ونصيب واتمني لها كل خير".

وعلم صدى البلد أن طلاق الفنان شريف منير  وزوجته لورا هو الثالث بينهما والأخير ، وأن شريف منير هو من طلب الانفصال هذه المرة على عكس المرتين السابقتين اللتين طلبت لورا فيهما الطلاق .

 

انتقادات لشريف منير بسبب عزاء والدة دينا الشربيني 

 

وتعرض شريف منير لكثير من الانتقادات في عزاء والدة دينا الشربيني على خلفية فيديو انتشر بعد سؤال سريع من إحدى الصحفيات، قائلًا "انتي فاكرة نفسك صحفية ولا إيه؟"

 

خرج شريف منير بفيديو اعتذار عبر السوشيال ميديا يعترف فيه عن أن رد فعله على الصحفية كانت غير ملائمة حيث أكد أنه شعر بالاستياء من نفسه بعد مشاهدة الفيديو ، خاصة مع حركة "شششش" وقوله “انتي فاكرة نفسك صحفية ولا إيه”.

 

الفنان شريف منير شريف منير قائمة الاماني

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