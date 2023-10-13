كله شراشيب.. سعر خرافي لفستان رانيا يوسف يثير السوشيال ميديا

شاركت الفنانة رانيا يوسف صورة لها من كواليس تصوير آخر مشاهدها في فيلم "كتف قانوني"، ولفتت الأنظار بشعرها القصير الذي ظهرت به.

وارتدت رانيا يوسف فستانا قصيرا باللون العاجي ومزود بـ"شراشيب" في التنورة، من تصميم إليزابيتا فرانكي ELISABETTA FRANCHI، ويصل سعره إلى 521 يورو، أي ما يعادل 17 ألف جنيه،

يذكر أن رانيا يوسف تشارك في بطولة مسلسل "قائمة الأماني" مع النجم شريف منير، وتقدم فيه رانيا يوسف دور زوجة شريف منير، ومن المقرر عرضه في الأوف سيزون على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى.