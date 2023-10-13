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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد صديق "100 ألف جنية تعويض للغرفة الواحدة من قاطني ماسبيرو"

المهندس خالد صديق
المهندس خالد صديق

كشف المهندس خالد صديق ، رئيس صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء ، أنه قام بعقد جلسات  مع أهالي مثلت ماسبيرو لمعرفة متطلباتهم سواء البقاء في المنطقة أو الذهاب إلى منطقة أخرى بإيجار أو تمليك سريع".

خالد صديق يتحدث عن مثلث ماسبيرو 

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة ، الذي يبث على قناة النهار ، مساء اليوم الخميس أن بعض المواطنين من قاطني مثلث ماسبيرو طلبوا تعويضًا ماديًا مناسبًا، حيث تم منح تعويضات لهم ومن كان لديه غرفة واحدة حصل على 100 ألف جنيه، موضحاً أن عدد الأسر التى كانت تعيش في غرفه واحدة بماسبيرو وصلت ١٩٠٠ شخص يعيشون في غرفة واحدة".
وأشار المهندس خالد صديق ، إلى أن ماتحقق في ملف صندوق التنمية الحضرية ، يرجع لدعم القيادة السياسية ، بالعمل على مدار ٢٤ ساعة عن طريق خطة مضغوطة للانتهاء من المشروعات في أسرع توقيت ".

صندوق التنمية الحضرية مثلت ماسبيرو خالد صديق الجمهورية الجديدة قناة النهار

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