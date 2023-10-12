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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب الأولمبي يهزم نظيره الأردني بثلاثية استعدادا لأولمبياد باريس

المنتخب الاولمبي
المنتخب الاولمبي

حقق المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي فوزا على نظيره منتخب الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بينهما استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

 

أحرز حسام عبدالمجيد هدف المنتخب الأولمبي الأول فى شباك منتخب الأردن فى الدقيقة السادسة .

 

وتلقي حسام عبد المجيد الكرة من ضربة ركنية سددها برأسه قوية فى شباك حارس مرمي الأردن محرزا الهدف الأول لصالح المنتخب الأولمبي. 

 

ونجح حارس مرمي منتخب الأردن في ابعاد فرصة محققة سددها على زعزوع ويضيع هدف محقق لصالح المنتخب الأولمبي. 

 

وسجل محمد حمدي هدف المنتخب الأولمبي الثاني بتسديدة مُخادعة في شباك منتخب الأردن من عمر المباراة التي جمعت بين الفريقين استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

 

وسدد محمد حمدى ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك حارس مرمى منتخب الأردن معلنا الهدف الثاني لصالح المنتخب الأولمبي.  

 

وتصدى حمزة علاء حارس مرمي المنتخب الأولمبي لهدف مُحقق في الدقيقة 71 أمام منتخب الأردن الأولمبي ويبعدها الي ضربة ركنية.

 

وتألق حمزة علاء حارس مرمي المنتخب الأولمبي وتصدي لرأسية مهاجم منتخب الأردن ومنه هدفا محققا . 

 

ومنع القائم الأيمن لحارس مرمي منتخب الأردن بلال مظهر من تسجيل الهدف الثالث لصالح المنتخب الأولمبي في الدقيقة 82.

 

بينما أحرز ماجد هاني هدف المنتخب الأولمبي الثالث في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

 

ويستعد المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي للمشاركة ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024.


ويخوض المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي مباراة ودية ثانية أمام نظيره منتخب اوزبكستان استعدادا للمشاركة ضمن منافسات اولمبياد باريس 2024.
 

وتطير ظهر غد الجمعة بعثة المنتخب الأولمبي  بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي إلى أوزبكستان لمواجهة منتخبها وديا يوم الاثنين المقبل ضمن برنامج الإعداد لاولمبياد باريس 2024.

 

تشكيل المنتخب الاولمبي 

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