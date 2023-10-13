وكيل الشؤون العربية بالنواب : مصر هي الداعم الأول للشعب الفلسطيني.. فيديو

أكد النائب أيمن محسب، وكيل الشؤون العربية في مجلس النواب، إن مصر هي الداعم الأول للشعب الفلسطيني.

وأضاف النائب أيمن محسب، وكيل الشؤون العربية في مجلس النواب، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إن سي"، على قناة "دي ام سي"،: "مصر طوال عمرها ترعى القضية الفلسطينية ونجحت في وقف إطلاق النار في العديد من المرات، وكانت الوسيط الحقيقي الشريف الدولي في هذا الإطار".

وأشار ، وكيل الشؤون العربية في مجلس النواب،: "رسائل الرئيس السيسي تجاه القصية الفلسطينية كانت واضحة، وأبرزها أن صمود الشعب الفلسطيني هو الأمل الوحيد لعدم تصفية القضية".