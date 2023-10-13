عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أنوثة راقية وجمال لافت | دالا المهندس تسحر العيون في أحدث اطلالة

دالا المهندس
دالا المهندس

شاركت دالا المهندس ملكة جمال مصر، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت البلوجر الشهيرة، الصور عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة ساحرة ترتدى فستان انيق مطبوع بالورود، واعتمدت على المكياج الجذاب الذي يبرز جمال ملامحها، ورفعت شعرها الاسود للخلف، نالت إعجاب متابعيها.

اعتادت دالا المهند على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

وتتميز ملكة جمال مصر بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل أنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد دالا في أغلب الأحيان على الأزياء و الإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

من هي دالا المهندس ؟

هي بلوجر وواحدة من مشاهير موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2019، كما عملت كمضيفة طيران في الخطوط القطري، وعملت كمذيعة راديو في راديو الغد لمدة ٣ سنوات.

وعلى جانب آخر أعلنت البلوجر دالا المهندس ملكة جمال مصر سابقًا، طلاقها رسمياً من المهندس كريم مكرم، بعد زواج دام لأكثر من عام وقصة حب كبيرة أشعلت السوشيال ميديا.

IMG_٢٠٢٣١٠١٢_١٠٣٤١٢
IMG_٢٠٢٣١٠١٢_١٠٣٤١٢

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من الإمارات بشأن وصول طائرة أمريكية أراضيها دعمًا لإسرائيل

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

بعد تحذير النادي له بسبب فلسطين | النني يتحدى أرسنال بتصرف صادم

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

الجرام زاد 100 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-10-2023

ماتكلمنيش لوهتقول كدة.. رسالة جديدة من نجل هاني الناظر

أمريكا توجه ضربة قوية لـ إيران.. تفاصيل

لو مسافر بـ القطار  .. احجز عن طريق الهاتف وانت في البيت

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة : نزوح أكثر من 423 ألف شخص في غزة

أفضل 100 دعاء للمتوفي والمريض ليلة الجمعة..وقاية من فتنة وعذاب وشفاء عاجل

قفز 100 جنيه ..سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة

فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل 2025.. تفاصيل

ترامب: إسرائيل ستكون آمنة إذا انتخبت رئيسًا

"العمل العربية" تتضامن مع شعب فلسطين وتشجب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لسيدة تخرج أيديها من الركام يثير جدل رواد السوشيال ميديا

الأولى والثالثة مجموعات موت.. مواجهات سهلة للعرب في كأس الأمم الإفريقية

الفرق كبير ... شاهد فستان رانيا يوسف ترتديه عارضة أزياء تثير السوشيال ميديا

طبيبة تكشف علامات تؤكد دخول البق منزلك

فيديو

أحمق .. ترامب ينتقد نتنياهو ويمدح حركة حماس: ما القصة؟

تعرضت لخطر رهيب..صغيرة دخنت سيجارة الإلكترونية خلسة

اعتدى عليها بسلاح ابيض..الداخلية تكشف تفاصيل تعدى جزار على زوجته بالمقطم

تحركات مصرية لإغاثة غزة.. ماذا يحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ