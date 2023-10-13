أنوثة راقية وجمال لافت | دالا المهندس تسحر العيون في أحدث اطلالة

شاركت دالا المهندس ملكة جمال مصر، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت البلوجر الشهيرة، الصور عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة ساحرة ترتدى فستان انيق مطبوع بالورود، واعتمدت على المكياج الجذاب الذي يبرز جمال ملامحها، ورفعت شعرها الاسود للخلف، نالت إعجاب متابعيها.

اعتادت دالا المهند على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

وتتميز ملكة جمال مصر بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل أنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد دالا في أغلب الأحيان على الأزياء و الإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

من هي دالا المهندس ؟

هي بلوجر وواحدة من مشاهير موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2019، كما عملت كمضيفة طيران في الخطوط القطري، وعملت كمذيعة راديو في راديو الغد لمدة ٣ سنوات.

وعلى جانب آخر أعلنت البلوجر دالا المهندس ملكة جمال مصر سابقًا، طلاقها رسمياً من المهندس كريم مكرم، بعد زواج دام لأكثر من عام وقصة حب كبيرة أشعلت السوشيال ميديا.