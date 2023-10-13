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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سبائك ذهب وأموال.. قصة سرقة ضخمة في مطار تورنتو الكندي

شركة طيران كندا
شركة طيران كندا

رفعت شركة أمنية مقرها الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد شركة الطيران الكندية بسبب سرقة سبائك ذهبية وأموال نقدية بقيمة ملايين الدولارات من مطار تورونتو في أبريل الماضي. 

وتتهم شركة برينك الدولية شركة الطيران بالاهمال والفشل في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع السرقة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، وصلت البضائع المسروقة، التي تبلغ قيمتها أكثر من 20 مليون دولار كندي، على متن طائرة الخطوط الجوية الكندية قادمة من زيورخ إلى تورونتو قبل أن يتم سرقتها.

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 تعد هذه العملية من أكبر عمليات السرقة في تاريخ كندا، حيث تشمل سبائك ذهبية تزن 400.19 كيلوجرام ومبلغاً نقدياً بقيمة 2 مليون دولار.

تصدرت هذه السرقة عناوين الأخبار العالمية في أبريل الماضي، وحتى الآن لم تتمكن الشرطة من حل القضية. وفي دعواها المقامة أمام المحكمة الفيدرالية الكندية في شهر أكتوبر، زعمت شركة برينك أنها تم تكليفها بتنسيق شحن البضائع من قبل بنك وشركة معادن ثمينة.

ووفقًا للدعوى القضائية، تمت سرقة البضائع بعد 42 دقيقة من تفريغها من الطائرة التي وصلت حديثًا إلى مطار تورونتو بيرسون الدولي قادمة من سويسرا. 

وزعمت الشركة أن شخصًا مجهول الهوية تمكن من الوصول إلى المستودع حيث تم تخزين الأشياء الثمينة في تمام الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي.

سرقة في مطار تورنتو الكندي

وأشارت الدعوى إلى أن الشخص المشتبه به تمكن من الدخول عن طريق إظهار فاتورة شحن جوي لشحنة غير متعلقة بموظف في شركة الطيران الكندية. وزعمت الدعوى أن الشركة قامت بتسليم الشحنة إلى هذا الشخص الذي تمكن من الهروب بها.

تواجه شركة الطيران الكندية الآن دعوى قضائية تطالب بتعويضات كبيرة بسبب فشلها في تأمين البضائع الثمينة وحمايتها من السرقة. منالمتوقع أن يتم مناقشة هذه الدعوى القضائية في المحكمة الفيدرالية الكندية، وستعين النتائج المستقبلية لتحديد ما إذا كانت الشركة الطيران الكندية مسؤولة عن الخسائر التي لحقت بشركة برينك الدولية. 

قد يكون لهذه الدعوى تأثير كبير على صناعة النقل الجوي وسياسات الأمان في المطارات، حيث ستتعزز الحاجة إلى تعزيز إجراءات الأمان والمراقبة لمنع حوادث السرقة المشابهة في المستقبل.

من الجدير بالذكر أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي معلومات حول هوية الجناة أو تفاصيل إضافية حول كيفية تنفيذ العملية. وزعم برينك أن موظفي شركة طيران كندا لم يحاولوا التحقق من صحة بوليصة الشحن "بأي شكل من الأشكال"، وأنه كان من الممكن منع السرقة إذا اتبعت شركة طيران كندا إرشاداتها الأمنية بشكل صحيح.

الأخبار العالمية الخطوط الجوية الولايات المتحدة

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