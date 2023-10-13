الاحتلال الإسرائيلي يطلق صاروخين على جنوب لبنان

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، صاروخين فوق بلدة الناقورة جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية بأن الاحتلال الإسرائيلي أطلق صاروخين فوق الناقورة والمنطقة المحيطة في ظل تحليق لطائرات التجسس الإسرائيلية التي لم تفارق سماء المنطقة على الإطلاق.

في هذا السياق، طلبت وزارة الخارجية التركية، من مواطنيها في لبنان اتخاذ الحذر والابتعاد عن المناطق الواقعة جنوبي نهر الليطاني.

وقالت وكالة الخارجية عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه "في إطار انعكاسات التوتر الإسرائيلي الفلسطيني ننصح مواطنينا في لبنان بالحذر والابتعاد إن أمكن عن مناطق جنوب نهر الليطاني".

وأضاف: "سيكون من المفيد متابعة المستجدات على المواقع الرسمية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي لوزارتنا وسفارتنا في بيروت".